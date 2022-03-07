Cloudflare: мы поддерживаем Украину, но отключать услуги для россии не будем

После петиций в адрес Cloudflare с просьбами остановить предоставление услуг для российских сайтов, компания написала официально обращение с разъяснением ситуации.

В нем сооснователь и CEO Cloudflare Мэтью Принс заявил, что поддерживает Украину и специалисты компании расширили услуги для бесплатной поддержки украинских государственных сайтов в отражении DdoS-атак.

«Помимо этого, в рамках Project Galileo мы ускоряем адаптацию организаций из Украины к полному набору средств защиты. В настоящее время мы помогаем более чем шестидесяти организациям в Украине и регионе, причем около 25% этих организаций присоединились к нам во время текущего кризиса» Мэтью Принс

Любые украинские организации, которые столкнулись с атаками, могут подать заявку на бесплатную защиту в рамках Project Galileo, посетив сайт www.cloudflare.com/galileo.

Для защиты данных клиентов ключи шифрования переместили из Украины, россии и беларуси, и технология SSL позволяет завершать сеансы в безопасном центре обработки данных без риска компрометации.

Что касается работы сайтов в россии, в Cloudflare заявили о поддержке санкций, но осуждают призывы отключить россию от глобального интернета. Облачный сервис уже закрыл платный доступ к своей сети и удалили всех подсанкционных клиентов.

«Мы получили несколько звонков с требованием прекратить все услуги Cloudflare в России. Мы внимательно рассмотрели эти запросы и обсудили их с экспертами правительства и гражданского общества. Наш вывод после консультаций с этими экспертами состоит в том, что россии нужно больше доступа в интернет, а не меньше».

Мэтью Принс утверждает, что с начала войны выросло число запросов от россиян в поисках новостей мировых СМИ, и в компании считают, что граждан страны не нужно ограничивать доступ к правдивым новостям.

Сервис сообщает и о попытках блокировки со стороны россии для контроля оппозиционных изданий. Правительство россии уже несколько лет угрожает заблокировать услуги и клиентов Cloudflare. И полное прекращение предоставления услуг лишь сыграет на руку преступному режиму.