Corsair выпустила первую механическую клавиатуру с возможностью горячей замены переключателей

Компания Corsair подготовила к выпуску новую игровую клавиатуру под названием Corsair K70 Pro Mini Wireless. Её особенность состоит в том, что это первая механическая клавиатура компании с переключателями, поддерживающими возможность горячей замены. В случае необходимости пользователь сможет самостоятельно снять и заменить переключатели. Это делается легко с помощью прилагаемого инструмента. При этом пайка не требуется.

Переключатели с горячей заменой становятся все более популярными на механических клавиатурах для энтузиастов. Такая возможность позволяет получить совершенно другое ощущение при наборе текста без необходимости покупать новую клавиатуру. Эта функция также предоставляет возможность попробовать менее распространённые переключатели для любителей, которые трудно найти предварительно установленными на стандартных клавиатурах. Клавиатура Corsair K70 Pro Mini Wireless поддерживает только трёхконтактные переключатели. Таким образом, если у владельца возникнет желание установить пятиконтактные переключатели, им, вероятно, придётся отрезать дополнительные пластиковые контакты.

Из коробки клавиатура Corsair K70 Pro Mini Wireless доступна с переключателями Cherry MX Red или Cherry MX Speed ​​Silver. Оба вида являются линейными. Это означает, что при наборе текста нет заметного удара. При этом переключатели Silver предназначены для геймеров и обеспечивают более быстрое срабатывание.

Новинка имеет компактную 60-процентную раскладку, которая не включает в себя набор выделенных клавиш со стрелками. Также она включает прочные PBT колпачки клавиш и RGB-подсветку. Продолжительность автономной работы достигает до 200 часов при выключенной подсветке и до 32 часов при активной подсветке.

Клавиатура Corsair K70 Pro Mini Wireless поступит в продажу по цене $179,99 (£169,99 / €189,99).

Источник: The Verge