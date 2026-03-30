После презентации Google алгоритма сжатия TurboQuant цены на память DDR5 прекратили расти и продемонстрировали существенное снижение.





В частности, на Amazon модули памяти Corsair VENGEANCE DDR5 объемом 32 ГБ и со скоростью 6400 МГц продаются за $380 по сравнению с недавними пиковыми ценами около $490. Наблюдается также снижение цен на модули DDR5-5200 на 16 ГБ. Сейчас их цена составляет $220 по сравнению с максимальной стоимостью около $260.

Подобные цены предлагает и сайт Newegg. Однако, вероятно, что снижение цен наиболее активно зацепило продукцию именно Corsair. Представленная Google технология TurboQuant уже обвалила акции таких производителей памяти как Micron, SK Hynix и Samsung.

Однако это не обязательно означает, что она приведет к существенному долговременному снижению цен на память для обычных потребителей. Дата-центры также могут перейти на мощные модели ИИ и требовать дополнительных объемов памяти. В результате производители и в дальнейшем будут отдавать предпочтение корпоративным клиентам, а не геймерам.





TurboQuant представляет алгоритм сжатия кэша ключ-значение, что проще говоря, снижает требования к памяти в задачах, связанных с ИИ, до 6 раз. Это может означать, что компаниям в сфере ИИ могут не понадобиться такие объемы памяти для дата-центров, как планировалось. Однако многие специалисты до сих пор критически относятся к этому.

Без устойчивого эффективного решения или если пузырь ИИ такие не лопнет, вряд ли стоит ожидать резкого падения цен на модули памяти DDR5.

Источник: wccftech; NotebookCheck