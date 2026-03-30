30.03.2026

TurboQuant от Google обвалил цены на DDR5

Олександр Федоткін

TurboQuant від Google обвалив ціни на DDR5

После презентации Google алгоритма сжатия TurboQuant цены на память DDR5 прекратили расти и продемонстрировали существенное снижение.


В частности, на Amazon модули памяти Corsair VENGEANCE DDR5 объемом 32 ГБ и со скоростью 6400 МГц продаются за $380 по сравнению с недавними пиковыми ценами около $490. Наблюдается также снижение цен на модули DDR5-5200 на 16 ГБ. Сейчас их цена составляет $220 по сравнению с максимальной стоимостью около $260.

Подобные цены предлагает и сайт Newegg. Однако, вероятно, что снижение цен наиболее активно зацепило продукцию именно Corsair. Представленная Google технология TurboQuant уже обвалила акции таких производителей памяти как Micron, SK Hynix и Samsung.

Однако это не обязательно означает, что она приведет к существенному долговременному снижению цен на память для обычных потребителей. Дата-центры также могут перейти на мощные модели ИИ и требовать дополнительных объемов памяти. В результате производители и в дальнейшем будут отдавать предпочтение корпоративным клиентам, а не геймерам.


TurboQuant представляет алгоритм сжатия кэша ключ-значение, что проще говоря, снижает требования к памяти в задачах, связанных с ИИ, до 6 раз. Это может означать, что компаниям в сфере ИИ могут не понадобиться такие объемы памяти для дата-центров, как планировалось. Однако многие специалисты до сих пор критически относятся к этому.

Без устойчивого эффективного решения или если пузырь ИИ такие не лопнет, вряд ли стоит ожидать резкого падения цен на модули памяти DDR5.

Ранее мы писали, что игровые ПК подорожают на 15-30%. V-Color выпустит комплект с одним модулем DDR5 и RGB-подсветкой вместо второго.

Источник: wccftech; NotebookCheck

