CrowdStrike прислала пострадавшим клиентам подарочные карты Uber Eats на $10 — они оказались отменены

Компания CrowdStrike которая неудачным обновлением вывела из строя миллионы компьютеров по всему миру, предложила некоторым пострадавшим карту Uber Eats. И знаете что? Карты не работают.

Компания признала, что заставила их выполнять дополнительную работу из-за боя 19 июля. Вот о чем, в частности, говорится в электронном письме:

«Мы искренне благодарим [видимо, за терпение] и извиняемся за неудобства … В знак благодарности ваша следующая чашка кофе или ночной перекус за наш счет!».

Письмо было отправлено во вторник с адреса электронной почты Дэниела Бернарда, главного коммерческого директора CrowdStrike. Как отмечают ее клиенты, в Великобритании ваучер стоил £7,75, или примерно $10 по обменному курсу.

Некоторые поспешили воспользоваться этой подарочной картой в среду: но вместо бесплатной еды их ожидало сообщение об ошибке и об отмене ваучера. Журналисты TechCrunch тоже проверили ваучер на странице Uber Eats, с тем же результатом: подарочная карта «отменена выпустившей ее стороной и больше недействительна».

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Представитель CrowdStrike Кевин Беначчи подтвердил, что компания отправила подарочные карты.

«Мы отправили их нашим товарищам по команде и партнерам, которые помогали клиентам в этой ситуации. Uber обозначил это как мошенничество из-за высокого уровня использования».

Компания также опубликовала на своем сайте извинения своего генерального директора Джорджа Курца:

«CrowdStrike понимает серьезность и влияние ситуации. Для меня нет ничего важнее доверия и уверенности наших клиентов и партнеров в CrowdStrike. Когда мы разберемся с этим инцидентом, я обязуюсь обеспечить полную прозрачность в отношении того, как это произошло, и шагов, которые мы предпринимаем, чтобы предотвратить повторение подобного».

Не сообщается, компенсировала ли CrowdStrike каким-то образом отмену Uber десятидолларового «перекуса».

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Источник: TechCrunch

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