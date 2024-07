Устаревшее ПО, но не Windows 3.1 — сообщение об авиакомпании, которая устояла перед Crowdstrike, оказалось «троллингом»

Ранее сообщалось, что американская авиакомпания Southwest Airlines избежала сбоя Crowdstrike благодаря Windows 3.1. По словам источника сообщения, «это был троллинг» — таких данных на самом деле нет.

Одним из самых вирусных сообщений о Crowdstrike стала информация об избежании Southwest Airlines из-за использования устаревшей ОС. Об этом сообщили многочисленные издания в США и по всему миру. На самом же деле эти данные некорректны — Southwest Airlines действительно использует некоторое устаревшее программное обеспечение, но о Windows 3.1 данных нет.

Исследование этой истории OS News обнаружило, что в качестве источника сайты цитируют вирусный твит о том, что Southwest все еще использует Windows 3.1. Позже его автор объяснил, что это был троллинг.

To be clear, I was trolling last night, but it turned out to be true. Some Southwest systems apparently do run Windows 3.1. lol.https://t.co/qWPei3ID1G pic.twitter.com/NmcXeW6qPl

— Artem Russakovskii (@ArtemR) July 19, 2024