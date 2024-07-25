Устаревшее ПО, но не Windows 3.1 — сообщение об авиакомпании, которая устояла перед Crowdstrike, оказалось «троллингом»

Ранее сообщалось, что американская авиакомпания Southwest Airlines избежала сбоя Crowdstrike благодаря Windows 3.1. По словам источника сообщения, «это был троллинг» — таких данных на самом деле нет.
Одним из самых вирусных сообщений о Crowdstrike стала информация об избежании Southwest Airlines из-за использования устаревшей ОС. Об этом сообщили многочисленные издания в США и по всему миру. На самом же деле эти данные некорректны — Southwest Airlines действительно использует некоторое устаревшее программное обеспечение, но о Windows 3.1 данных нет.
Исследование этой истории OS News обнаружило, что в качестве источника сайты цитируют вирусный твит о том, что Southwest все еще использует Windows 3.1. Позже его автор объяснил, что это был троллинг.
To be clear, I was trolling last night, but it turned out to be true. Some Southwest systems apparently do run Windows 3.1. lol.https://t.co/qWPei3ID1G pic.twitter.com/NmcXeW6qPl
— Artem Russakovskii (@ArtemR) July 19, 2024
«Чтобы было понятно, вчера вечером я троллил, но это оказалось правдой. На некоторых юго-западных системах, очевидно, работает Windows 3.1. lol».
Автор сообщения ссылается на статья 2023 года, в которой внутреннее программное обеспечение Southwest сравнивают с Windows 3.1, имея в виду, что оно почти такое же старое. Но там не говорится, что Southwest на самом деле все еще использует Windows 3.1.
Статья The Dallas Morning News за декабрь 2022 года рассказываетчто системы Southwest Airlines начали «таять» во время рождественских праздников. Эта статья и другие посвященные этому материалы возлагают вину за это на устаревшее программное обеспечение авиакомпании — SkySolver и Crew Web Access. В статье упоминается, что эти программы выглядят так, будто они были разработаны для Windows 95. После этой публикации также распространились слухи, что Southwest использует Windows 95, появились вирусные твиты, а издания распространяли эту историю.
Но пока нет доказательств, что Southwest использует Windows 3.1. Да, ее ПО для планирования полетов и управления сотрудниками достаточно старое и существует примерно с 2007 года. Однако Southwest, похоже, избегала сбоя Crowdstrike не благодаря Windows 3.1. Почему это произошло? ABC News сообщаетчто компания просто не использует ПО Crowdstrike.
В пятницу 19 июля, как это бывает во время чрезвычайных событий, люди поверили и в более невероятные вещи. Например, в мем, что большая сфера в Лас-Вегасе показанный синий экран Windows, или вообще разбилась во время Crowdstrike. Этого на самом деле не происходило.
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