Устаревшее ПО, но не Windows 3.1 — сообщение об авиакомпании, которая устояла перед Crowdstrike, оказалось «троллингом»

Ранее сообщалось, что американская авиакомпания Southwest Airlines избежала сбоя Crowdstrike благодаря Windows 3.1. По словам источника сообщения, «это был троллинг» — таких данных на самом деле нет.

Одним из самых вирусных сообщений о Crowdstrike стала информация об избежании Southwest Airlines из-за использования устаревшей ОС. Об этом сообщили многочисленные издания в США и по всему миру. На самом же деле эти данные некорректны — Southwest Airlines действительно использует некоторое устаревшее программное обеспечение, но о Windows 3.1 данных нет.

Исследование этой истории OS News обнаружило, что в качестве источника сайты цитируют вирусный твит о том, что Southwest все еще использует Windows 3.1. Позже его автор объяснил, что это был троллинг.

To be clear, I was trolling last night, but it turned out to be true. Some Southwest systems apparently do run Windows 3.1. lol.https://t.co/qWPei3ID1G pic.twitter.com/NmcXeW6qPl — Artem Russakovskii (@ArtemR) July 19, 2024

«Чтобы было понятно, вчера вечером я троллил, но это оказалось правдой. На некоторых юго-западных системах, очевидно, работает Windows 3.1. lol».

Автор сообщения ссылается на статья 2023 года, в которой внутреннее программное обеспечение Southwest сравнивают с Windows 3.1, имея в виду, что оно почти такое же старое. Но там не говорится, что Southwest на самом деле все еще использует Windows 3.1.

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Статья The Dallas Morning News за декабрь 2022 года рассказываетчто системы Southwest Airlines начали «таять» во время рождественских праздников. Эта статья и другие посвященные этому материалы возлагают вину за это на устаревшее программное обеспечение авиакомпании — SkySolver и Crew Web Access. В статье упоминается, что эти программы выглядят так, будто они были разработаны для Windows 95. После этой публикации также распространились слухи, что Southwest использует Windows 95, появились вирусные твиты, а издания распространяли эту историю.

Но пока нет доказательств, что Southwest использует Windows 3.1. Да, ее ПО для планирования полетов и управления сотрудниками достаточно старое и существует примерно с 2007 года. Однако Southwest, похоже, избегала сбоя Crowdstrike не благодаря Windows 3.1. Почему это произошло? ABC News сообщаетчто компания просто не использует ПО Crowdstrike.

В пятницу 19 июля, как это бывает во время чрезвычайных событий, люди поверили и в более невероятные вещи. Например, в мем, что большая сфера в Лас-Вегасе показанный синий экран Windows, или вообще разбилась во время Crowdstrike. Этого на самом деле не происходило.

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Источники: OS News, Kotaku

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