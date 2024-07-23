От паники ядра Linux до критического сбоя Windows — антивирус CrowdStrike «убивает» ПК с разными ОС

На прошлой неделе мир всколыхнул масштабный компьютерный сбой. Из-за «синего экрана смерти» и циклических перезагрузок Windows перестали функционировать компьютеры во многих организациях: банках, транспортных и финансовых компаниях и т.д. Впоследствии выяснилось, что виновником сбоя была не ОС Windows, а корпоративный антивирус CrowdStrike Falcon Sensor.

Но оказалось, что проблема влияет не только на современные ОС Windows. Согласно отчету The Register, пользователи Linux сообщали о панике ядра и сбоях, связанных с программным обеспечением CrowdStrike, еще с апреля этого года.

Ядро — это отдельный уровень операционной системы, напрямую связанный с аппаратным обеспечением и изолированный от пользовательской оболочки. Очень малому количеству компьютерного программного обеспечения требуется доступ к ядру, чтобы выполнять свою работу. И хотя программное обеспечение безопасности, безусловно, может быть исключением, все равно очень важно убедиться, что оно не вызывает нестабильность ядра и сбои на любой целевой платформе.

Однако в случае CrowdStrike что-то пошло не так. Сообщается, что пострадали пользователи Linux, которые используют дистрибутивы Red Hat Enterprise Linux, Debian Linux (а Debian является основой для более распространенной Ubuntu) и Rocky Linux. Все проблемы, о которых идет речь, влияют на базовое ядро Linux и приводят к сбою любых дистрибутивов Linux, использующих версии ядра 5.14.0-42713.1 и более поздние.

Интересно, что нынешний генеральный директор CrowdStrike, Джордж Куртц, также был генеральным директором McAFee во время печально известного обновления 2010 года, которое привело к тому, что некоторые ПК застряли в бесконечном цикле загрузки. Это, вероятно, делает Джорджа Курца первым генеральным директором в истории, который оказался причастен к двум крупным глобальным сбоям ПК, вызванным плохими обновлениями программного обеспечения безопасности.

Источник: tomshardware

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