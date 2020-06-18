«Це непродуктивне рішення від якого програють усі». Українська спільнота OpenStreetMap щодо заклику Алло бойкотувати проект





Сьогодні компанія Алло заявила про намір відмовитися від використання карт OSM, які показують кордон між Кримом та територією України та закликала інші компанії бойкотувати проєкт. Відповіді української спільноти OpenStreetMap (OSM) довго чекати не довелось. У коментарі редакції заклик Алло бойкотувати проєкт в OSM назвали «здачею інтересів України в міжнародному проєкті», додаючи, що від цього тільки «виграє агресор, який діє на всіх фронтах». Також OSM звинуватили Алло в порушенні ліцензійних вимог.

OSM зазначає, що Google Мапи, Apple Maps та низка інших провайдерів геоданих також показують різну інформацію про приналежність територій для різних країн, які мають спірні території. До того ж, Apple у свої мапах для України використовує дані OpenStreetMap й показує Крим відповідним чином. Водночас на українському сайті спільноти openstreetmap.org.ua використовуються ті ж самі дані OSM, але з іншою інтерпретацією, Крим та інші частини нашої держави зазначаються правильно.

Як вже неодноразово повідомлялось, OpenStreetMap (OSM) — це проєкт вільних карт, які редагуються волонтерами. Будь-хто може вільно вносити власні дані, використовувати їх в комерційній та некомерційній діяльності посилаючись на учасників OpenStreetMap.

За словами OSM, в Україні чимало комерційних, некомерційних та урядових організацій використовують дані з OSM, наприклад COVID-дашборд РНБО, мапа від УкрАвтоДору, ЛУН, police.kh.ua, проєкт від texty.org.ua та багато інших.

OSM про порушення ліцензійних вимог з боку Алло

Як повідомляють в OSM, дані OpenStreetMap є вільними та безкоштовними для всіх за умови обов’язкового посилання на проєкт та його учасників. Однак деякі компанії нехтують такими простими вимогами й використовують дані та тайли мап без належної атрибуції.

За словами OSM, представники спільноти звертались до Алло із проханням додати на сторінку з картою магазинів правильну атрибуцію (згадку) на учасників OpenStreetMap, як того вимагає ліцензія, але звернення були проігноровані.

«Фактично мережа магазинів Алло використовувала у своїй комерційній діяльності ресурси, призначені лише для учасників Спільноти OSM без відповідного посилання на проєкт, чим порушувала Правила користування тайлами OSM (розповсюджуються на умовах Ліцензії CC BY SA 2.0) та Закон України про авторське права та суміжні права».

Про можливий вихід з ситуації

Заклик бойкотувати проєкт в OSM вважають непродуктивним. Там повідомляють, що показ кордону на «спірних територіях» — питання не політичної позиції, а технічних можливостей.

«Для розв’язання питання потрібне використання власного тайл-серверу (сервер для перетворення даних у мапи), щоб показувати Крим згідно з українським законодавством. Бізнеси які бажають використовувати мапи OSM, але не мають відповідної кваліфікації в обробці даних, можуть звернутись до постачальників сервісів, що базуються на даних OSM»

Члени української спільноти ще раз категорично заявляють, що Крим є, був і буде українським, підкреслюючи, що подібні заклики негативно впливають на всю спільноту, яка щодня безкоштовно працює над доповненням мапи, збором та актуалізацією даних, щоб інші користувачі та організації мали змогу використовувати вільні та якісні дані. Замість конфронтації спільнота завжди готова до конструктивного діалогу, розв’язання проблем та захисту територіальної цілісності України.