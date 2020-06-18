Сеть магазинов «Алло» призвала к бойкоту OpenStreetMap. Перед этим ритейлер посредством этих карт показал Крым российским





Анекдотическая история приключилась с компанией «Алло», которая владеет одной из крупнейших в Украине сетей магазинов электроники. Ритейлер совершил ошибку, воспользовавшись картами OpenStreetMap — после очередного обновления сервис снова показал Крым частью России, и это отобразилось на сайте интернет-магазина. Это событие не осталось незамеченным — в свежем пресс-релизе «Алло» призывает другие украинские компании последовать их примеру и отказаться от карт OpenStreetMap.

Напомним, история с OpenStreetMap и Крымом не нова. Еще в 2018 году сервис оказался в центре скандала, когда специальная рабочая группа OpenStreetMap приняла решение отнести украинский полуостров к РФ. Позже руководители OpenStreetMap передумали, но, как говорится, осадочек остался.

В соответствующем пресс-релизе «Алло» поблагодарило первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар, которая в числе первых указала на некорректность карт на сайте allo.ua. В компании особо подчеркивают, что это несоответствие было устранено в течение одного часа. Сегодня, 18 июня маркетплейс allo.ua полностью отказался от интеграции сторонних карт OpenStreetMap на своих ресурсах. Одновременно компания призвала других последовать ее примеру и совместно поддержать позицию Украины в отношении оккупированных территорий.

«Наша позиция по вопросу Крыма принципиальная, поэтому мы устраняем все неоднозначные моменты на наших ресурсах. После начала оккупации Крыма и частей Луганской и Донецкой областей, компания Алло лишилась существенной части своих магазинов и оборота сети. Вести бизнес на оккупированных территориях для компании неприемлемо. За 2019 год Группа Компаний АЛЛО заплатила в бюджет Украины налоги на общую сумму более 1 млрд грн, не имеет никаких отношений с Россией, поэтому нет оснований полагать, что карта мира на сайте allo.ua была умышленно изменена Алло или являлась принципиальной позицией компании». Дмитрий Деревицкий, глава совета директоров ГК АЛЛО

Здесь остается вспомнить недавний скандал с Apple — в конце прошлого года американская компания, чтобы продолжить работать на российском рынке, стала показывать украинский полуостров российским для российских пользователей в своих приложениях Maps и Weather.