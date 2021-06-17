ДАХК «Артем» показала дрон-камікадзе «Мисливець» — він уражатиме цілі на землі, воді та в повітрі
Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» на виставці «Зброя та безпека – 2021» продемонструвала прототип баражуючого боєприпасу «Мисливець», який, за словами розробника, зможе уражати цілі на землі, у воді та в повітрі, повідомляє сайт Мілітарний.
Боєприпас, що баражує (БПБ), баражуючий боєприпас або дрон-камікадзе — це тип безпілотних літальних апаратів з розвідувальними системами та інтегрованою бойовою частиною. Вони здатні тривалий час в режимі очікування знаходитися в повітрі в районі цілі та оперативно атакувати її після отримання відповідної команди від оператора, або виконувати завдання, передбачене закладеним алгоритмом. До того ж БПБ значно дешевші стандартних видів озброєння малопомітні для радарів, оскільки їх виготовляють з пластику та інших матеріалів, які не відбивають радіосигнал.
Легкоброньовану та не броньовану техніку, легкі плавзасоби та особовий склад «Мисливець» зможе ушкоджувати бойовою частиною з ударним ядром та готовими елементами, важкоброньовану техніку та фортифікаційні споруди — кумулятивною бойовою частиною, а низькошвидкісні повітряні цілі типу гелікоптер, літак чи безпілотний літальний апарат, на висотах до 5000 метрів — уламково-фугасною бойовою частиною.
Тактико-технічні характеристики дрона-камікадзе «Мисливець»
- Маса переносного комплексу: 35 кг
- Маса літального апарату: не менше 15 кг
- Маса корисного навантаження: 3,5…5 кг
- Крейсерська швидкість: 300 км/год
- Максимальна швидкість: 350 км/год
- Мінімальна швидкість: 120 км/год
- Дальність польоту на максимальні швидкості: 80 км
- Час польоту на максимальній швидкості: 15 хвили
- Радіус застосування: 30 км
- Час готовності комплексу до пуску: 15 хвилин
- Час готовності літального апарату до пуску: 1,5 хвилин
- Робоча температура застосування: від -20 до +50 °C
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