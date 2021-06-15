В Україні презентували вітчизняний ударний stealth-дрон ACE ONE: вага — 7,5 т, дальність — 1500 км, висота — 13,7 км, швидкість — 0,95М, боєприпаси — 900 кг [відео]





На виставці «Зброя та Безпека-2021» презентували новий український ударний дрон ACE ONE. Над його створенням працювали 25 відомих українських вчених та фахівців у сфері авіакосмічної галузі на чолі з колишнім гендиректором ДП «Антонов» Олександром Лосем та ексголовою ДКАУ (Державне космічне агентство України) Володимиром Усовим. Також были задіяні кращі профільні підприємства України, як то ДП «Івченко-Прогрес», «АТ «Мотор Січ» та ТОВ «Гідробест».

«Ми розробили новий надсучасний бойовий дрон ACE ONE. Таких безпілотників ані в Україні, ані в світі ще не було. У своєму класі бойових безпілотників, які можуть переносити озброєння до 1 тонни — ACE ONE — це №1. Він розроблений на основі новітніх технологій-Stealth. Завдяки цьому, а також своїй формі плаского крила, безпілотник є фактично невидимий для радарів і його складно вичислити. Швидкість ACE ONE наближена до надзвукової. Це 1000 км/год. Управління здійснюється за допомогою системи штучного інтелекту, яка може управляти роєм таких безпілотників”, — розповів один із конструкторів і керівників проєкту Олександр Лось.

Безпілотник ACE ONE планують оснащати потужним турбореактивним двигуном з тягою 2500 kgF, яка дозволить цьому крупному дрону (довжина 8 метрів, ширина 11 метрів, вага 7,5 тонн) розвивати майже звукову швидкість – 0,95 М (1164 км/ч). При цьому ударний БПЛА буде мати бойовий радіус 1500 км та підійматися на висоту до 13,5 км, переносячи до 900 кг боєприпасів.

За задумом розробників, ACE ONE зможе виконувати: стратегічну, оперативну та тактичну розвідку; штурмові операції в широкому діапазоні висот; придушення противника протиповітряної оборони; патрулювання тощо.

«Якщо, наприклад, на територію України залетить безпілотник-розвідник, ACE ONE, який значно швидший і потужніший за усіма характеристиками, зближується з ним і знищує його. Також ACE ONE використовується для швидкого ривка на територію противника, виконання операції та повернення на наземну станцію”, – пояснив Володимир Усов.

Він також зможе нести та використовувати високоточне кероване озброєння та вільнопадаючі бомби, розташоване у двох великих внутрішніх відсіках, які можна буде використовувати як проти наземних, так і проти повітряних цілей.

У вівторок, 15 червня 2021 року, учасникам виставки «Зброя та Безпека-2021» презентували повнорозмірний макет дрона ACE ONE:

Для готового прототипу, який можна буде запустити в небо, за підрахунками конструкторів, потрібно ще близько 30 місяців. Фінансування конструкторської роботи відбувалося за власний кошт розробників. Вартість «рою» ACE ONE із наземною станцією коливається в районі $12-13 млн.





Джерело: Air Combat Evolution (ACE)