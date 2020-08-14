Daimler согласилась урегулировать дизельный скандал, выплатив $3 млрд





Компания Daimler будет должна заплатить в США штраф в размере около $3 млрд в рамках урегулирования последствий скандала с заниженными выбросами дизельными двигателями.

Немецкий автопроизводитель заявил, что ожидает, что его недавнее соглашение с американскими властями, включая Агентство по охране окружающей среды (EPA), Министерство юстиции и Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB), обойдется примерно в $1,5 млрд. Компания также выплатит около $700 млн в рамках урегулирования с собственниками и еще «трехзначную сумму миллионов евро» для выполнения требований соглашений.

Представитель CARB сообщил Reuters, что урегулирование «достигнет $1,5 млрд и затронет 250 тыс. автомобилей по всей стране». Более подробная информация будет опубликована после того, как американские власти передадут в суд решение о согласии. Это должно произойти примерно в середине сентября.

В дополнение к этой сделке Daimler уже заплатила около $960 млн в прошлом году в рамках урегулирования скандала из-за обвинений в том, что автопроизводитель продал не менее 684 тыс. автомобилей с программным обеспечением, которое позволяло этим автомобилям обманывать тесты на выбросы. Как выяснилось, мошенничество с тестами началось ещё в 2008 году, когда Daimler начала использовать соответствующее ПО в различных своих автомобилях, от фургонов Vito до седанов C-класса и купе GLC. С начала скандала Daimler отозвала около 800 тыс. автомобилей по всему миру. С тех пор компания также прекратила продажу дизельных автомобилей в США.

Для сравнения, аналогичный скандал дизельгейт, затронувший компанию Volkswagen обошелся автопроизводителю в $35 млрд в виде штрафов и выплат.

Источник: Engadget