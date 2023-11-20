DARPA разрабатывает лазерную технологию для передачи энергии на удаленные самолеты и транспортные средства – 10 кВт на 200 км

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов DARPA разрабатывает энергетическую технологию, которая может питать машины, находящиеся на расстоянии тысяч километров. Новая технология получила название POWER (Persistent Optical Wireless Energy Relay – постоянное оптическое беспроводное энергетическое реле).

Для питания электрических механизмов, как правило, используются провода. Это приемлемо в мирной обстановке, но может доставлять проблемы на поле боя. Наличие эффективного беспроводного решения для передачи энергии ограничивает возможность внедрения электрических автомобилей, танков и самолетов.

В современных устройствах активно применяется беспроводная передача информации. Беспроводная передача энергии также возможна, но с рядом ограничений, таких как небольшое расстояние и небольшая мощность. Система POWER преодолевает эти ограничения, используя лазеры и позволяя передать энергию от наземного источника к удаленному приемнику. Тем самым можно обеспечить питание самолетов и транспортных средств на большом расстоянии.

Теоретически, это позволит самолету летать так долго, как пилот сможет управлять им. При этом отпадет необходимость сложных (и опасных в условиях боевых действий) дозаправок в воздухе. А танки и другие боевые машины не будут превращаться в груду бесполезного металла при отсутствии топливозаправщиков.

Новая технология открывает широкие перспективы, но на пути ее внедрения еще предстоит преодолеть несколько препятствий. Самое серьезное из них ─ лазеры работают только в пределах прямой видимости. Чтобы «дозаправить» цель, ее нужно видеть. Чтобы обойти эту проблему, а также свести к минимуму любые виды деградации, вызванные воздухом или водяным паром, придется использовать сеть ретрансляторов в верхних слоях атмосферы. Кроме того, транспортные средства, как и при дозаправке в воздухе, должны будут оставаться устойчивыми и поддерживать нацеленность во время зарядки.

На текущий момент система POWER находится только на первой стадии своего развития. Это означает, что технология существует, но она находится на концептуальном этапе разработки устройств, которые будут действовать как реле. На следующем этапе DARPA фактически внедрит эту технологию в существующий самолет. На третьем этапе планируется использовать систему POWER для передачи 10 кВт электроэнергии на самолет на расстоянии 125 миль (201 км).

Источник: wearethemighty