Daymak разрабатывает электромобиль, способный майнить криптовалюты во время подзарядки. На предзаказах уже собрали более $350 млн

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Современные электромобили и самоуправляемые автомобили оснащены высокопроизводительными компьютерными системами. Они необходимы для анализа окружающей обстановки в режиме реального времени и быстрого реагирования на изменения ситуации.

Но эти вычислительные мощности используются только во время движения автомобиля, а в остальное время – простаивают без какой-либо пользы. Канадский автопроизводитель Daymak решил устранить этот недочёт и занялся разработкой самоуправляемого автомобиля Spiritus, который во время простоя и подзарядки способен майнить криптовалюты.

Генеральный директор Daymak Альдо Байокки считает криптовалюту перспективным, ориентированным на будущее рынком. Он заявляет, что после выхода автомобиля Spiritus на рынок, «мы будем в эпицентре блокчейн-революции». Выпуск электромобиля запланирован на 2023 год. Компания уже принимает предварительные заказы на автомобиль от заинтересованных потребителей. При этом к оплате принимаются и криптовалюты, включая Cardano, Ethereum и Doge. В прошлом месяце сумма размещённых предварительных заказов уже превысила $350 млн.

«К тому времени все будут платить криптовалютой, и мы строим эти автомобили с учетом этого», — заявил Альдо Байокки о планах выпустить автомобиль-майнер в 2023 году.

Идею выпуска электромобиля с дополнительной функцией майнинга криптовалют поддержал вице-президент NVIDIA по всемирным инициативам в области искусственного интеллекта Кейт Стриер:

«У этой идеи огромный потенциал, потому что мы рассматриваем не тысячи, а десятки миллионов суперкомпьютеров в этих автомобилях».

Пока что Daymak не спешит делиться подробными сведениями об электромобиле Spiritus. Компания подготовила лишь рендеры криптомайнера на колёсах. Также компания заявляет, что занимается разработкой соответствующего программного обеспечения для майнинга, которое сделает процесс добычи криптовалюты максимально простым для конечного потребителя.

Источник: interestingengineering