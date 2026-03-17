Новости Авто 17.03.2026

NVIDIA запускает эру роботакси: BYD, Geely, Nissan и Uber уже подключились

Вадим Карпусь

NVIDIA запускає еру роботаксі: BYD, Geely і Nissan вже підключилися

NVIDIA объявила, что автопроизводители BYD, Geely, Isuzu и Nissan интегрируют платформу NVIDIA DRIVE Hyperion для разработки автономных автомобилей уровня Level 4 (автомобиль может ехать полностью самостоятельно, без какого-либо вмешательства человека, но при определенных условиях, например, в пределах определенных определенных зон).


Платформа NVIDIA DRIVE Hyperion

DRIVE Hyperion — это готовая архитектура для серийного производства. Она сочетает высокопроизводительные вычисления, современные сенсоры и сети безопасности. Все это работает как единая система, которая позволяет производителям быстрее проходить этапы тестирования и выводить автономные авто на глобальный рынок.

К платформе также присоединяются сервисы перевозки:

  • Bolt
  • Grab
  • Lyft
  • TIER IV

Они планируют масштабировать собственные проекты роботакси.


NVIDIA также расширила сотрудничество с Uber. Компании планируют создать глобальный парк роботакси на 28 рынках на четырех континентах до 2028 года. Первые автономные поездки стартуют уже в первой половине 2027 года. Они охватят Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Этот шаг фактически делает NVIDIA одним из ключевых игроков в коммерческом сегменте автономного транспорта.

Новая архитектура безопасности Halos OS и модель Alpamayo 1.5

Вместе с платформой NVIDIA DRIVE Hyperion компания также представила Halos OS — новую систему безопасности для автономных авто. Она основана на стандарте безопасности ASIL D и ориентирована на автопарки с ИИ. При этом она уже готова к использованию в серийных автомобилях.

Еще одна новинка — ИИ-модель для управления автомобилем Alpamayo 1.5. Она способна анализировать видео с дороги, учитывать навигационные данные и обрабатывать текстовые запросы. И на основе этого модель формирует логику движения автомобиля в реальном времени.

В сочетании с симуляционной платформой NVIDIA Omniverse и технологией NuRec 3D разработчики получают инструменты для:

  • обучения автономных систем
  • тестирования в сложных сценариях
  • масштабного совершенствования безопасности

NVIDIA фактически предлагает готовую экосистему для автономного транспорта — от аппаратных решений до ИИ и безопасности. Подключение крупных автопроизводителей и запуск глобального парка роботакси вместе с Uber показывают, что рынок автономного вождения переходит от экспериментов к масштабному внедрению.

Источник: hypebeast

