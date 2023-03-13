Death From Above – игра о бойце ВСУ, управляющем дроном во время российско-украинской войны

Разработчики из Lesser Evil Games запустили на платформе Kickstarter кампанию по сбору средств на создание игры Death From Above. Это аркадный симулятор дрона, действие которого происходит во время российского вторжения в Украину.

В Death From Above игроку предстоит взять на себя роль украинского военного оператора беспилотника, который противостоит вторжению российских оккупантов. При помощи дрона нужно будет патрулировать территорию, сражаться с войсками противника, сбрасывать бомбы на российские танки, уничтожать склады и штабы противника, спасать ценное имущество (украденные «второй армией мира» стиральные машины и др.) и восстанавливать важные лини связи, повреждённые боевыми действиями.

Разработчики намерены не только привлекать внимание игрового сообщества к вероломному российскому нападению на Украину, но также планируют оказывать финансовую поддержку нашей стране. Отмечается, что 30% от суммы чистого дохода, полученного от продажи игры в Steam, будет направлено в фонды «Повернись живим» и «Армія дронів». После выхода на безубыточность размер отчислений планируется увеличить до 70%.

Для разработки игры Death From Above на Kickstarter планируется привлечь около $27 тыс. На момент подготовки материала бекеры уже пожертвовали почти $13 тыс.