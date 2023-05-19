Death From Above – игра об операторе дрона в рядах ВСУ – выйдет в Раннем доступе Steam 25 мая. Саундрек к ней написали «Антитіла» 

Несколько месяцев назад на Kickstarter был запущен проект новой игры Death From Above. Это аркадный симулятор оператора дрона, который сражается с российскими оккупантами во время полномасштабного вторжения в Украину. Разработка игры идет согласно плану, и уже через неделю – 25 мая – она появится в Раннем доступе Steam.

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Death From Above – это короткая, примерно 90-минутная однопользовательская аркадная игра-симулятор дрона, действие которой происходит во время российского вторжения в Украину. Игрок берет на себя роль украинского военного, оператора дрона, борющегося с вражескими силами, спасающего ценное оборудование и восстанавливающего ключевые линии связи, разрушенные конфликтом.

Игру Death From Above совместно разрабатывают финская студия Rockodile Games и украинская Octobear Knight Games. Издателем игры выступает новый германский паблишер Lesser Evil. Разработчики сотрудничают с украинскими военными и технологическими организациями («Аэроразведка», ГИС «АРТА»), а также с украинскими артистами. К работе над игрой присоединилась студия Octobear Knight Games и некоторые музыканты. Так стало известно, что украинская группа «Антитела» создала саундрек к игре.

Разработчики намерены не только привлекать внимание игрового сообщества к вероломному российскому нападению на Украину, но также планируют оказывать финансовую поддержку нашей стране. Отмечается, что 30% от суммы чистого дохода, полученного от продажи игры в Steam, будут направлены в фонды «Повернись живим» и «Армия дронов». После выхода на безубыточность размер отчислений планируется увеличить до 70%, а остальные 30% направят на дальнейшее развитие проекта.