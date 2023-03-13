Ігри Новини 13.03.2023 о 19:36

Death From Above – гра про бійця ЗСУ, який управляє дроном під час російсько-української війни

Вадим Карпусь

Автор новин

Death From Above – гра про бійця ЗСУ, який управляє дроном під час російсько-української війни

Розробники з Lesser Evil Games запустили на платформі Kickstarter кампанію зі збирання коштів на створення гри Death From Above. Це аркадний симулятор дрона, дія якого відбувається під час російського вторгнення в Україну.

У Death From Above гравець має взяти на себе роль українського військового оператора безпілотника, який протистоїть вторгненню російських окупантів. За допомогою дрона потрібно буде патрулювати територію, боротися з військами супротивника, скидати бомби на російські танки, знищувати склади та штаби окупантів, рятувати цінне майно (вкрадені «другою армією світу» пральні машини та ін.) та відновлювати важливі лінії зв’язку, пошкоджені боями.

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Розробники мають намір не лише привертати увагу ігрової спільноти до віроломного російського нападу на Україну, але також планують надавати фінансову підтримку нашій країні. Зазначається, що 30% від суми чистого доходу, отриманого від продажу гри в Steam, буде направлено до фондів «Повернись живим» та «Армія дронів». Після виходу на беззбитковість, розмір відрахувань планується збільшити до 70%.

Для розробки гри Death From Above на Kickstarter планується залучити близько $27 тис. На момент підготовки матеріалу бекери вже пожертвували майже $13 тис.


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