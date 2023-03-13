Death From Above – гра про бійця ЗСУ, який управляє дроном під час російсько-української війни

Розробники з Lesser Evil Games запустили на платформі Kickstarter кампанію зі збирання коштів на створення гри Death From Above. Це аркадний симулятор дрона, дія якого відбувається під час російського вторгнення в Україну.

У Death From Above гравець має взяти на себе роль українського військового оператора безпілотника, який протистоїть вторгненню російських окупантів. За допомогою дрона потрібно буде патрулювати територію, боротися з військами супротивника, скидати бомби на російські танки, знищувати склади та штаби окупантів, рятувати цінне майно (вкрадені «другою армією світу» пральні машини та ін.) та відновлювати важливі лінії зв’язку, пошкоджені боями.

Розробники мають намір не лише привертати увагу ігрової спільноти до віроломного російського нападу на Україну, але також планують надавати фінансову підтримку нашій країні. Зазначається, що 30% від суми чистого доходу, отриманого від продажу гри в Steam, буде направлено до фондів «Повернись живим» та «Армія дронів». Після виходу на беззбитковість, розмір відрахувань планується збільшити до 70%.

Для розробки гри Death From Above на Kickstarter планується залучити близько $27 тис. На момент підготовки матеріалу бекери вже пожертвували майже $13 тис.