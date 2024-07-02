DeepStateMap 2.0 дебютирует с офлайн-режимом и самым большим редизайном со времен запуска «карты войны»

DeepStateMap, один из самых популярных и точных интерактивных инструментов для отслеживания изменений линии фронта и хода военных действий, обновился до версии 2.0 с самым большим редизайном со времен запуска.

Команда говорит, что работала над обновлением полгода и выбрала для сайта дизайн, вдохновленный философией Human Interface Guidelines, а также максимально продуманный функционал для пользовательского опыта.

Что нового в DeepStateMap?

Полностью обновлен дизайн сайта и всех его элементов.

Новая цветовая гамма темной версии сайта.

Офлайн-режим карты — активируется, когда отсутствует интернет-соединение (однако стоит предварительно загрузить тайлы областей в настройках).

Инструмент «Рисование» для аналитиков — создание наглядных схем и возможность сразу поделиться ими в соцсетях.

Новое меню настроек — изменение подложки слоев, фильтрация иконок и т.д. (слабые устройства могут отключать анимацию на сайте, чтобы уменьшить нагрузку).

Комбинация клавиш на ПК (чтобы просмотреть полный список доступных — нажмите Ctrl+/).

Новая и более удобная история изменений, которая активируется нажатием на колокольчик.

Новые средства поражения — Taurus и морские дроны.

Добавлен центр карты, при нажатии на который появляется возможность копировать координаты, в том числе в MGRS.

Исправлены десятки багов, которые влияли на производительность.

Обновление будет доступно в течение суток всем пользователям (если хотите первыми протестировать — сбросьте кэш на устройстве).

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