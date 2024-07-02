Новости Military Tech 02.07.2024 в 15:34 comment views icon

DeepStateMap 2.0 дебютирует с офлайн-режимом и самым большим редизайном со времен запуска «карты войны»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

DeepStateMap 2.0 дебютирует с офлайн-режимом и самым большим редизайном со времен запуска «карты войны»

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

DeepStateMap, один из самых популярных и точных интерактивных инструментов для отслеживания изменений линии фронта и хода военных действий, обновился до версии 2.0 с самым большим редизайном со времен запуска.

Команда говорит, что работала над обновлением полгода и выбрала для сайта дизайн, вдохновленный философией Human Interface Guidelines, а также максимально продуманный функционал для пользовательского опыта.

Что нового в DeepStateMap?

  • Полностью обновлен дизайн сайта и всех его элементов.
  • Новая цветовая гамма темной версии сайта.
  • Офлайн-режим карты активируется, когда отсутствует интернет-соединение (однако стоит предварительно загрузить тайлы областей в настройках).
  • Инструмент «Рисование» для аналитиков — создание наглядных схем и возможность сразу поделиться ими в соцсетях.
  • Новое меню настроек — изменение подложки слоев, фильтрация иконок и т.д. (слабые устройства могут отключать анимацию на сайте, чтобы уменьшить нагрузку).
  • Комбинация клавиш на ПК (чтобы просмотреть полный список доступных — нажмите Ctrl+/).
  • Новая и более удобная история изменений, которая активируется нажатием на колокольчик.
  • Новые средства поражения — Taurus и морские дроны.
  • Добавлен центр карты, при нажатии на который появляется возможность копировать координаты, в том числе в MGRS.
  • Исправлены десятки багов, которые влияли на производительность.

Обновление будет доступно в течение суток всем пользователям (если хотите первыми протестировать сбросьте кэш на устройстве).

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Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

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