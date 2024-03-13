Минобороны и DeepStateUA подписали Меморандум о сотрудничестве — улучшат обмен информацией о ситуации на фронте

Пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила о подписании Меморандума о сотрудничестве с проектом DeepStateUA. Как ожидается, благодаря такому сотрудничеству удастся улучшить обработку данных о ходе военных действий.

Напомним, DeepStateUA — это аналитический проект, освещающий информацию о ходе российско-украинской войны с помощью интерактивной онлайн карты боевых действий. Это один из самых популярных и точных интерактивных инструментов для отслеживания изменений линии фронта и хода военных действий почти в реальном времени.

«Сотрудничество с DeepStateUA позволит быстро и эффективно накапливать и обрабатывать необходимые данные о ходе военных действий», — заявила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

DeepStateMap.Live дает возможность следить за актуальными изменениями линии фронта и ходом военных действий. Сервис содержит отметки о статусе различных территорий: захваченные, освобожденные, только что освобожденные или серые зоны.

Соучредитель проекта DeepStateUa Роман Погорелый отметил, что благодаря сотрудничеству с Министерством обороны удастся повысить эффективность работы «для нашей общей победы».

Напомним, в прошлом году команда DeepStateUA и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям объявили о сотрудничестве в сфере разминирования территорий.

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