Dell анонсировала несколько мониторов для различных сфер применения

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Компания Dell подготовила к выставке CES 2020 несколько новых моделей мониторов, ориентированных на применение различными категориями пользователей.

Монитор Dell 86 4K Interactive Touch Monitor (модель C8621QT) заменяет собой традиционную классную доску, позволяя пользователям вместе работать на интерактивном сенсорном экране. Он оснащён 86-дюймовой панелью с разрешением 4K UHD-разрешением и поддерживает распознавание 20 прикосновений одновременно. Среди прочих особенностей новинки называются наличие интерфейса интерфейсом USB Type-C и поддержка технологией Dell Screen Drop, позволяющей регулировать монитор для пользователей разного роста. Интерактивный сенсорный монитор Dell 86 4K (C8621QT) ожидается в мировой продаже с 10 апреля, о цене будет сообщено ближе к дате начала продаж.

Монитор UltraSharp 43 4K USB-C (модель U4320Q) позволяет просматривать содержимое с четырех подключенных ПК (или других источников сигнала) одновременно. Эта модель подойдёт для тех, кто работает в финансовой сфере или в проектировании. Поддерживаются режимы работы Picture-by-Picture и Picture-in-Picture. Устройство имеет диагональ экрана 42,5 дюйма и поддерживает разрешение 4K (3840×2160 точек). IPS панель обеспечивает максимальную яркость 350 нит, контрастность 1000:1, время отклика 5 мс и частоту обновления 60 Гц. Для подключения источников сигнала доступны следующие интерфейсы: два DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0, один USB Type-C (с поддержкой DisplayPort и передачи 90 Вт энергии). Монитор Dell UltraSharp 43 4K USB-C (U4320Q) поступит в продажу с 30 января по цене от $1049,99.

Для геймеров предназначен новый игровой монитор Alienware 25 (модель AW2521HF). Он выполнен на базе 25-дюймовой панели Fast IPS с разрешением Full HD 1920х1080 точек. Время отклика матрицы заявлено на уровне 1 мс. Устройство обеспечивает частоту обновления 240 Гц, поддерживает технологи. AMD FreeSync и совместим с NVIDIA G-Sync. Дисплей охватывает 99% цветового пространства sRGB. Дополнительно сообщается о наличии подсветки AlienFX RGB LED. Более подробные технические характеристики новинки пока не разглашаются. Игровой монитор Alienware 25 (AW2521HF) можно будет купить с 11 марта 2020 года по цене $499,99.

Компания Dell также анонсировала два «обычных» монитора, не предоставив подробностей о них: