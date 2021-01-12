Новости
Dell анонсировала первый в мире 40-дюймовый изогнутый WUHD (21:9) монитор по цене $2100

Dell анонсировала первый в мире 40-дюймовый изогнутый WUHD (21:9) монитор по цене $2100

Dell анонсировала первый в мире 40-дюймовый изогнутый WUHD (21:9) монитор по цене $2100


Компания Dell показала на виртуальной выставке CES 2021 свой новый монитор UltraSharp 40 Curved WUHD U4021QW. Производитель заявляет, что это «первый в мире 40-дюймовый сверхширокоформатный изогнутый WUHD (5K2K) монитор».

5K2K в данном случае означает разрешение 5120×2160 точек. Анонсированный монитор обеспечивает такое же количество пикселей в вертикальной плоскости, как и традиционные 4K-дисплеи, но в данном случае соотношение сторон составляет 21:9, а не 16:9. Поддерживается частота обновления 60 Гц. Так что данная новинка больше подходит для рабочих задач, чем для игрового применения.

Dell анонсировала первый в мире 40-дюймовый сверхшироковорматный изогнутый WUHD монитор по цене $2100

Новый монитор Dell UltraSharp 40 Curved WUHD U4021QW получил большое количество интерфейсов подключения, включая порт Thunderbolt 3, который позволяет подключать ноутбук MacBook и передавать до 90 Вт энергии. Среди прочих интерфейсов упоминаются два порта HDMI 2.0, один разъём DisplayPort 1.4, четыре порта USB Type-A со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, один порт USB Type-B, сетевой порт Ethernet и 3,56-миллиметровый звуковой разъём.

Монитор Dell UltraSharp 40 Curved WUHD U4021QW поступит в продажу с 28 января по цене $2099,99.

Источник: The Verge

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить