Dell анонсировала первый в мире 40-дюймовый изогнутый WUHD (21:9) монитор по цене $2100

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания Dell показала на виртуальной выставке CES 2021 свой новый монитор UltraSharp 40 Curved WUHD U4021QW. Производитель заявляет, что это «первый в мире 40-дюймовый сверхширокоформатный изогнутый WUHD (5K2K) монитор».

5K2K в данном случае означает разрешение 5120×2160 точек. Анонсированный монитор обеспечивает такое же количество пикселей в вертикальной плоскости, как и традиционные 4K-дисплеи, но в данном случае соотношение сторон составляет 21:9, а не 16:9. Поддерживается частота обновления 60 Гц. Так что данная новинка больше подходит для рабочих задач, чем для игрового применения.

Новый монитор Dell UltraSharp 40 Curved WUHD U4021QW получил большое количество интерфейсов подключения, включая порт Thunderbolt 3, который позволяет подключать ноутбук MacBook и передавать до 90 Вт энергии. Среди прочих интерфейсов упоминаются два порта HDMI 2.0, один разъём DisplayPort 1.4, четыре порта USB Type-A со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, один порт USB Type-B, сетевой порт Ethernet и 3,56-миллиметровый звуковой разъём.

Монитор Dell UltraSharp 40 Curved WUHD U4021QW поступит в продажу с 28 января по цене $2099,99.

Источник: The Verge