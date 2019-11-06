Dell представила монитор UP2720Q для дизайнеров: 27 дюймов, 4K, встроенный колориметр и цена $2000

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Во время проведения конференции Adobe Max 2019 компания Dell представила новый монитор UltraSharp 27 4K PremierColor Monitor (UP2720Q), предназначенный для применения дизайнерами и создателями цифрового контента.

Как заявляет производитель, представленная новинка обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства Adobe RGB, 98% — пространства DCI-P3 и 80% — пространства BT2020. Дополнительно отмечается, что устройство содержит встроенный колориметр, который упрощает калибровку. Монитор также можно калибровать с помощью ПО, поскольку он сертифицирован CalMAN Ready и поддерживает соответствующую программу — CalMAN.

Новый монитор обладает диагональю экрана 27 дюймов и поддерживает разрешение 4K. Для подключения источников сигнала доступны разъём DisplayPort 1.4, два разъёма HDMI 2.0 и два порта Thunderbolt 3. Таким образом, монитор можно подключить по цепочке и выполнять сразу несколько задач. На подсоединённый ноутбук может подаваться до 90 Вт энергии. В новинке также интегрированы пять разъёмов USB, два из которых представляют собой USB 3.1 Gen 2. Дополнительно сообщается о поддержке функции Picture-By-Picture (PBP), которая позволяет сравнивать визуальный контент, например, просматривать одно и то же изображение в разных цветовых пространствах или сравнивать изображения из двух разных источников.

Монитор Dell UltraSharp 27 4K PremierColor Monitor (UP2720Q) поступит в продажу в январе 2020 года по рекомендованной цене $1999,99.