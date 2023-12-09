Дени Вильнев: сценарий фильма «Дюна 3» почти готов, но между фильмами он хотел бы сделать что-то еще

Дени Вильнев принял участие в пресс-конференции «Дюна: Часть вторая» в Южной Корее, где сказал, что будущая лента станет гораздо лучшим фильмом, чем первая часть 2021 года. Продолжение появится в кинотеатрах в марте 2024 года.

«Для меня этот фильм гораздо лучше, чем первая часть. В этом есть нечто более живое. Есть связь между героями. Я пытался добиться интенсивности и качества эмоций, которых я не достиг в первой части. Я не говорю, что фильм идеален, но я гораздо более доволен второй частью, чем первой. Я не могу дождаться, чтобы поделиться этим с поклонниками и зрителями».

Учитывая, что первая «Дюна» стала кассовым хитом из $402 млн (несмотря на то, что он был одновременно выпущен в стриминге), получила 10 номинаций на премию «Оскар» и шесть побед. Поэтому очень интригует, что Вильнев публично называет будущий сиквел еще лучшим фильмом.

Режиссер также высказался о съемке третьего фильма «Дюна», основанного на следующем романе Фрэнка Герберта «Мессия Дюны». Еще в августе Вильнев сказал журналу Empire: «Если мне удастся создать трилогию, это будет мечта. Я скажу, что на бумаге уже есть слова».

Сейчас он говорит, что Вильнев сказал, что «Мессия Дюны» «пишется прямо сейчас. Сценарий почти окончен, но еще нет. Это займет немного времени… Есть мечта снять третий фильм… для меня это имело бы абсолютный смысл», – говорит режиссер сейчас.

Вильнев отметил, что сразу перешел от создания первого фильма «Дюна» ко второму, «не было разрыва». Он не хочет делать то же самое, переходя от «второй части к Мессии в Дюне». Стоит отметить, что существование третьего фильма Дюна, вероятно, зависит от кассовых сборов второго.

«Я точно не знаю, когда вернусь на Арракис… для своего психического здоровья я мог бы сделать что-нибудь [еще между ними]. Но моей мечтой было бы последний раз побывать на этой планете, которую я люблю».

В недавнем интервью журналу Total Film Вильнев назвал сиквел 2024 года более мускулистым, чем первая часть.