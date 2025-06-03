Деревья не растут в печи: леса Амазонии могут исчезнуть из-за… золота

Ученые в новом исследовании обнаружили, что добыча золота в Южной Америке делает восстановление дождевых лесов Амазонии невозможным.

Исследователи установили, что добыча золота не только разрушает почву, а также высасывает всю влагу из нее, удерживая тепло. В таких экстремальных условиях молодые саженцы просто не могут расти.

«Это все равно, что пытаться вырастить дерево в духовке», — отмечает соавтор исследования, профессор наук о Земле и исследований окружающей среды в Колледже литературы, искусств и наук Дорнсайф при Университете Южной Калифорнии, Джош Вест.

На территории Амазонии добыча золота приводит к вырубке 10% дождевых лесов и эти показатели продолжают расти. Площадь земель, используемых для добычи золота, выросла вдвое с 2018 года из-за стремительного повышения цен на драгоценный металл. По оценкам по состоянию на 2023 год, площадь добычи золота в Амазонии составляла 13 тыс. кв км.

Вследствие этого температура почвы повышается до 60°С. Слой сухого песка уже достигает нескольких метров. Естественная регенерация почвы становится практически невозможной.

В рамках исследования ученые проанализировали два заброшенных участка добычи полезных ископаемых в регионе Мадре де Диос на юго-востоке Перу. Для добычи полезных ископаемых на этих участках использовали драги — плавучие технологические установки с добывающим и обогатительным оборудованием для добычи ископаемых из под слоя воды.

Эти установки использовали большие объемы воды для выкачивания осадка и песка из русел рек и ручьев в поисках частиц золота. По словам ведущего автора исследования Абры Этвуд, такие драги смывают верхний слой почвы, богатый глиной и питательными веществами. После этого ландшафт становится пустынным в окружении песчаных насыпей высотой до 7 метров.

Ученые использовали дистанционное зондирование, анализ электрического сопротивления — метод, позволяющий определить, насколько легко влага перемещается через почву, измерения свойств почвы и тепловизионные камеры для оценки влияния горнодобывающей промышленности на землю. Оказалось, что отходы горнодобывающей промышленности работают наподобие сита, позволяя воде просачиваться гораздо быстрее, чем в первичных лесных почвах. Скорость просачивания воды достигала 15 м в день, тогда как в лесу она составляла всего 0,074 м в день.

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В результате этого в почве сохраняется гораздо меньше влаги и больше тепла. Это усугубляется отсутствием тени вследствие вырубки деревьев, что делает практически невозможным рост новых. Пересаженные саженцы просто умирают в таких условиях. Оценивая масштабы катастрофы, исследователи выяснили, что в период с 1980 года по 2017 год на этой территории вырубили 950 кв км тропического леса.

«Текущий ландшафт в районах всасывающей добычи, где мы работали, обеспечивает очень мало с точки зрения экосистемных услуг, кроме добычи золота. Потеря окружающей среды также повлияет на долгосрочное биоразнообразие», — объясняет Абра Этвуд.

Исследователи вместо этого предлагают ряд конкретных мер по перепроектированию ландшафта и улучшению содержания воды в районах, пострадавших от добычи полезных ископаемых. Они предлагают заполнить водой высохшие пруды, из которых велась добыча полезных ископаемых для восстановления ровной местности. Это позволит приблизить корни деревьев к грунтовым водам, увеличит удержание влаги и будет стимулировать регенерацию растений. После этого необходимо будет восстановить верхний слой почвы.

Между тем Абра Этвуд прогнозирует, что эти меры столкнутся со значительными финансовыми, логистическими и политическими трудностями. Незаконная добыча золота влияет на многие регионы Амазонии, включая Перу, Бразилию, Суринам и Гайану.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Communications Earth & Environment

Источник: LiveScience