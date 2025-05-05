«Экологические» электромобили: производитель никеля для аккумуляторов отравлял питьевую воду и скрывал доказательства

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Индонезийская компания Harita Group — крупнейший в мире поставщик никеля для аккумуляторов электрокаров в течение 10 лет сбрасывала токсичные химикаты в местную воду.

По результатам нового расследования, проведенного индонезийским Центром по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), обнаружены доказательства существования схемы по сбросу химических отходов из шахты, где добывают никель в местные источники питьевой воды.

Отмечается, что шахта, где проводит добычу никеля Harita, начала работу в 2010 году. Как утверждают в OCCRP, в течение многих лет в местные водные источники компанией сбрасывался отработанный оксид хрома VI (CrO 3 ) — токсичный побочный продукт высокотемпературной добычи никеля, известный как мощное загрязняющее вещество.

Harita — один из ключевых добытчиков и поставщиков металлов в Индонезии, а ее угольные плавильные заводы ответственны почти за 1% от общего объема выбросов углерода в Индонезии в 2023 году. На компанию работает целая армия наемных ученых-экологов, которые постоянно берут пробы воды и почвы в соответствии с требованиями национального законодательства.

В ответ на критику в Harita заявили, что постоянно выполняют экологическую обработку и управление утилизацией отходов в соответствии с законодательными нормами. Однако обнародованная внутренняя переписка компании показывает, что когда впервые был обнаружен повышенный уровень CrO 3 в воде, было принято решение скрыть эту информацию от общественности из-за текущей неблагоприятной ситуации. Более того, в компании знали о повышенном уровне CrO 3 еще в 2012 году, но не предприняли никаких усилий, чтобы проинформировать местные сообщества или минимизировать токсичные выбросы.

К сожалению, это распространенная практика среди компаний, занимающихся добычей ценных металлов, особенно если речь идет о добыче материалов для компонентов аккумуляторов для электрокаров. Электромобили могут уменьшить загрязнение и улучшить качество воздуха в богатых городах на Западе — но за счет обычно более бедных промышленных районов в тех частях мира, где добывают драгоценные металлы.

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Источник: Futurism

Раздел Технологии выходит при поддержке

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