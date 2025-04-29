Работает от Солнца и без выбросов: ученые создали «экореактор» для превращения CO₂ в топливо

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Ученые из Кембриджского университета разработали реактор, работающий на солнечной энергии и улавливающий CO₂ прямо из воздуха, превращая его в синтез-газ.

Этот синтез-газ представляет собой смесь водорода и оксида углерода. Он может использоваться как ключевой ингредиент для производства топлива, химикатов и лекарств. В отличие от традиционных методов улавливания CO₂ и хранения его глубоко под землей, новый реактор работает исключительно на солнечной энергии и предлагает экологическую и прибыльную альтернативу.

«Что, если вместо закачки углекислого газа под землю, мы сделаем из него что-то полезное? CO₂— вредный парниковый газ, но его также можно превратить в полезные химикаты, не способствуя глобальному потеплению. Если бы мы производили эти устройства в больших масштабах, они могли бы решить сразу две проблемы: удалить CO₂ из атмосферы и создать чистую альтернативу ископаемому топливу», — отмечает один из ведущих авторов исследования доктор Саян Кар.

Реактор состоит из системы со специальными фильтрами, которые ночью улавливают CO₂ из воздуха. Днем солнечный свет нагревает уловленный углекислый газ, поглощая инфракрасное излучение. В то же время полупроводниковый порошок абсорбирует ультрафиолетовое излучение, запуская химическую реакцию, превращающую CO₂ в газ. Зеркало на реакторе концентрирует солнечный свет, повышая эффективность процесса.

По словам руководителя исследования, профессора Эрвина Райснера, эта технология имеет большие преимущества перед традиционными методами улавливания и хранения CO₂ . Ученый отмечает, что методы улавливания и хранения углекислого газа не только дорогие и энергозатратные, они также служат оправданием для дальнейшего сжигания ископаемого топлива.

Сейчас ученые работают над преобразованием синтез-газа в жидкое топливо, которое можно будет использовать для автомобилей, самолетов и других транспортных средств без выбросов дополнительного CO₂ в атмосферу. Особенно перспективным ученые считают распространение использования такого типа реактора частными лицами, что теоретически позволит отдельным лицам генерировать собственное топливо.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

Источник: ZME Science

Раздел Технологии выходит при поддержке

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