DigiEra представляет HoloMax: первый в мире гибрид ноутбука и портативной консоли с 3D без очков

Андрій Русанов

DigiEra представляє HoloMax: перший у світі гібрид ноутбука та портативної консолі з 3D без окулярів

На IFA 2025 компания DigiEra представила HoloMax. Устройство впервые сочетает ноутбук, консоль, 3D-экран, доступный без очков, и мощную «начинку».

DigiEra HoloMax получил 10,95″ автостереоскопический дисплей с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Игровой компьютер отслеживает взгляд в реальном времени и имеет высокопроизводительную вычислительную платформу для преобразования стандартных 2D-игр в стереоскопическое 3D одним нажатием кнопки.

Производитель обещает стабильность изображения с любыми углами обзора и во время движения, «мгновенную глубину» для игр, видео или творчества. Устройство имеет съемные магнитные контроллеры, регулируемую подставку и магнитную клавиатуру. Последняя позволяет использовать устройство как рабочий ноутбук, для несвязанных с играми задач.

В максимальной комплектации HoloMax оснащен процессором AMD AI 9 HX 370 со встроенным видеочипом Radeon 890M, 65 ГБ памяти LPDDR5 и накопитель данных 4 ТБ NVMe. Из опубликованных спецификаций можно сделать вывод о достаточно компактных размерах для консоли с таким большим дисплеем и характеристиками, немаленький вес и не слишком большую автономность.

Программа краудфандинга для вывода прототипа на рынок запланирована на октябрь 2025 года. Рекомендованная цена устройства будет начинаться от $269 (производитель, вероятно, перепутал порядок в последней строке), но вкладчики свыше $30 и первые покупатели получат существенные скидки (консоль от $1499 и $1699). Напоминаем, краудфандинг не означает стопроцентного выхода устройства.

Источники: DigiEra, TechPowerUp

