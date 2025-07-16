Первый тест AMD Ryzen Z2 Extreme в консоли MSI Claw A8 — превосходит Ryzen AI 9 HX 370

Скоро на рынке должны появиться консоли от разных производителей на базе процессора AMD Ryzen Z2 Extreme. Одна из них, MSI Claw A8, успешно прошла бенчмарк Geekbench 6 и удивила своей производительностью.

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AMD Ryzen Z2 Extreme — это 8-ядерный консольный чип, который имеет много общего с решениями Strix Point для более тяжелых устройств, таких как ноутбуки, например. В нем так же впервые используются разнородные ядра Zen 5 и в данном случае их 3 высокопроизводительных и 5 энергоэффективных Zen 5c. Вычислители первого типа работают на частоте от 2 ГГц до 5 ГГц, а для второго аналогичные параметры заявлены на уровне 2 ГГц и 3,3 ГГц.

Поддержка SMT тоже на месте, поэтому одновременно процессор может обрабатывать до 16 потоков. Кэша первого и второго уровня немало как для такого решения, его объем составляет 8 МБ и 16 МБ соответственно. Что же касается TDP, то данный параметр может варьироваться в диапазоне от 15 Вт до 35 Вт (28 Вт — номинальный).

Не менее важной особенностью новой SoC является встроенная графика Radeon 890M, которая включает в себя 16 графических ядер с частотой до 2,9 ГГц. Это, по сути, самый мощный iGPU в актуальном мобильном сегменте AMD и даже немного странно видеть его в компактных игровых консолях. Акселератором поддерживаются все современные программные технологии и среди них конечно же есть и FSR и генератор кадров.

Кроме этого чипом поддерживается очень быстрая оперативная память LPDDR5X-8000 и еще ходят слухи, что в природе должна появиться версия со встроенным NPU на 50 TOPS. Проверялась производительность новинки на примере игровой консоли MSI Claw A8, которая на борту имеет 16 ГБ оперативной памяти.

Итак, при нагрузке на одно ядро Ryzen Z2 Extreme выбил самый высокий результат среди всех участников сравнения. А среди них, между прочим, есть даже 12-ядерный Ryzen AI 9 HX 370. Со своим предшественником Ryzen Z1 Extreme он справился достаточно легко, обеспечив на 26,5% более высокую производительность.

В многопоточном режиме результат тоже впечатляет, так как он всего на 3% меньше чем у 10-ядерного Ryzen AI 9 365 и на 5% лучше, чем у равнозначного по количеству ядер Ryzen AI 7 350. Учитывая эти данные, можно с уверенностью сказать, что теперь быстродействие ноутбуков доступно и в значительно меньших по габаритам устройствах.

Неудивительно, что при замере производительности графического акселератора, Ryzen Z2 Extreme выдал схожее количество баллов с флагманом Ryzen AI 9 HX 370, так как у обоих iGPU одинаковые. Но даже в таких условиях новинке удалось обеспечить чуточку более высокое быстродействие которое, скорее всего, обеспечено чуть более высокой одноядерной производительностью. Над чипом первого поколения преимущество оказалось солидным и в зависимости от API находится в пределах 28-30%.

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Какой именно режим TDP использовался при прохождении бенчмарка — неизвестно. Но даже если это были максимальные 35 Вт — результаты все равно отличные Как известно, Ryzen Z2 Extreme будет использоваться не только в консоли от MSI, а там где конкуренция, там и пользователь всегда в плюсе.

Источник: Wccftech