Стыдно из-за короткой портативной консоли? У этого китайца — одна из самых длинных

Соромно через коротку портативну консоль? У цього китайця — одна з найдовших

Китайский энтузиаст показал портативную консоль с экраном 32:9, которая якобы работает на процессоре AMD Ryzen Z2 Extreme. Очень подходит для игр с автогонками.

Пользователь PureDIY с видеосервиса Bilibili показал портативный игровой компьютер, который несмотря на необычные пропорции и, очевидно, не серийное производство, кажется достаточно элегантным. Некоторые из комментаторов уже назвал консоль лучшей для гонок.

На демонстрации можно увидеть работу Asphalt Legends, в которой игрок управляет авто от третьего лица. Игра хорошо работает и, по наблюдениям Tom’s Hardware, имеет фиксированную частоту 60 кадров в секунду, вероятно, из-за ограничений экрана. 60 Гц — это предел портативного 14″ сенсорного экрана Asus ProArt Display (PA147CDV) с соотношением 32:9 и разрешением 1920 x 550 пикселей, который стоит $499 в свободной продаже.

Вторая показанная игра похожа на симулятор вождения грузовика SnowRunner. Эта игра была продемонстрирована в режиме от первого лица. Экран 32:9 хорошо воспроизводил вид дороги впереди, а также левую и правую зону обзора. Игра работает достаточно стабильной частотой от 45 до 55 кадров/с.

Ранее PureDIY опубликовал видео о незавершенной работе, где рассказал о чипе Z2 Extreme внутри устройства. там же он показал использование устройства для создания музыки в мобильном приложении FL Studio, что свидетельствует о пригодности консоли не только для игр.

