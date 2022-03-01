Disney, Paramount, Universal, Warner Bros. і Sony призупинили покази фільмів у кінотеатрах Росії

За інформацією CNBS, низка голлівудських студій, включаючи Disney, Paramount, Universal, Warner Bros. і Sony призупинили покази своїх картин у російських кінотеатрах через напад Росії на Україну.

Перший крок зробила компанія Уолта Діснея, яка призупинила всі кіноновинки в країні, включаючи новий повнометражний мультфільм студії Pixar Turning Red. За ними підтягнулися Warner Bros. та Sony, які заборонили показ на території Росії нового «Бетмена» та «Мобіуса», а також низку інших відомих кінокомпаній.

Рішення студій підтримала Асоціація кінематографістів. «Асоціація кінематографістів разом із міжнародною спільнотою підтримує верховенство права та засуджує вторгнення Росії в Україну», — йдеться у їхній заяві.