DJI Action 5 Pro: улучшенный сенсор, большие дисплеи, более длительное время работы и сниженная цена — от $349

DJI выпустила новую экшен-камеру Action 5 Pro. Благодаря новому датчику «нового поколения» компания обещает улучшенное качество видео, увеличенный срок службы батареи, предлагает более крупные дисплеи и новую функцию отслеживания объекта и центрирования.

DJI Action 5 Pro имеет 1/1,3-дюймовый сенсор (такого же размера, как и в Action 4). DJI говорит, что теперь сенсор может похвастаться динамическим диапазоном в 13,5 стопа экспозиции, «что делает ее первой экшен-камерой со спецификациями, которые конкурируют с профессиональными камерами». Максимальное разрешение фотографии составляет 40 Мп, по сравнению с 10 Мп в Action 4. Объектив имеет то же поле зрения 155 градусов и диафрагму f/2,8, что и предыдущая модель.

Камера способна снимать видео 4K с частотой до 120p с соотношением 16:9, а также 4:3 (3840×2880 пикселей). Максимальное разрешение — 4K UltraHD (у конкурирующей GoPro 13 — 5.3K, 8:7, 5312×4648). Также новинка поддерживает съемку 1080p со скоростью до 240 кадров в секунду (до 960 кадров в секунду в режиме экстраполяции кадров). Как и раньше, изображение можно записывать в 10-битном D-Log M и HLG для увеличения динамического диапазона.

DJI заявляет о возможности снимать «высокодинамичное видео при слабом освещении» со скоростью 4K/60 кадров в секунду, чтобы сохранить детали в тени без переэкспонирования светлых участков. Камера оснащена режимом SuperNight, который использует ИИ-шумоподавление для получения относительно чистого видео при слабом освещении.

Новый аккумулятор на 1950 мАч обеспечивает до 4 часов непрерывного использования, или примерно на 50% больше, чем раньше. Этому также способствует новый 4-нм чип и алгоритм, который оптимизирует энергосбережение.

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«Даже при низких температурах до -20°C (-4°F) камера может надежно записывать видео до 3,6 часа», — добавляет DJI.

Ключевой новой функцией является центрирование и отслеживание объекта, что позволяет снимать без стабилизатора. DJI Action 5 Pro интеллектуально определяет положение объекта съемки и динамически корректирует композицию, чтобы удерживать объект в центре кадра. Это сделано цифровым способом, а разрешение уменьшено до 2,7K. Устройство предлагает «надежную стабилизацию» и режим HorizonSteady, который обеспечивает стабильность при повороте на 360 градусов.

Action 5 Pro имеет сертификат EN13319 как водонепроницаемая без чехла на глубине до 20 м. Она может начать запись автоматически, как только вы окажетесь под водой, и имеет новую функцию — манометр для записи данных о глубине под водой, продолжительности для обеспечения безопасности пользователя.

Хотя корпус имеет такой же размер, как и раньше, оба OLED-экрана увеличены на 16% благодаря меньшим рамкам. Размер заднего экрана теперь составляет 2,5 дюйма. Устройство работает с DJI Mic 2 для высококачественной записи звука, и вы можете одновременно использовать встроенный микрофон для окружающего звука.

Еще одним нововведением является наличие 47 ГБ встроенной памяти и скорость передачи данных 80 МБ/с через Wi-Fi 6.0 или USB 3.0. Другие функции включают обновленное приложение Mimo, прямую трансляцию через Wi-Fi, временной код для синхронизации нескольких камер и функцию предварительной записи.

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Хорошая новость заключается в том, что несмотря на ряд улучшений новая DJI Action 5 Pro стоит дешевле Action 4 — $349 в наборе Pro Combo, который включает камеру и один аккумулятор, защитную рамку, быстросъемное крепление для адаптера и тому подобное. Цена Action 5 Pro Adventure Combo — $449. Этот комплект добавляет еще две батареи и зарядное устройство вместе с удлинителем 1,5 м.

Источник: Engadget

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