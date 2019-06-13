DJI создала робот-танк RoboMaster S1 стоимостью $500 для обучения детей программированию





Компания DJI на протяжении нескольких лет устраивает масштабный конкурс робототехники в Киате. В рамках конкурса RoboMasters ученики создают и программируют роботов, которые затем сражаются на настоящей арене. Теперь же компания выпустила образовательный игрушечный робот-танк RoboMaster S1, который будет продаваться в США, Китае и Японии.

RoboMaster S1 представляет собой образовательную платформу в виде дистанционно управляемого автомобиля. Устройство включает 31 сенсор, благодаря которым поддерживается ориентация в пространстве, а также колёсную систему, позволяющую двигаться и поворачивать на 360 градусов. Управлять роботом можно дистанционно через мобильное приложение (или отдельно продающийся контроллер) или же его можно запрограммировать для самостоятельного перемещения.

Робот RoboMaster S1 может распознавать и реагировать на жесты и звуки или отслеживать объекты, используя компьютерное зрение. Он оснащён камерой с широкоугольным объективом (угол обзора 120 градусов) изображение с которой через Wi-Fi передаётся в мобильное приложение. Робот может стрелять снарядами в виде маленьких гелевых шариков. Эти бусинки изначально имеют маленькие размеры, но когда их погружают в воду на несколько часов, они увеличиваются. Шарики нетоксичны, но после использования требуют очистки.

Робот поставляется в разобранном виде, детям нужно собрать детали вместе перед началом использования. Они могут написать код Scratch 3.0 или Python, чтобы управлять различными параметрами RoboMaster S1, что позволяет устройству выполнять различные задачи, например, манёвры уклонения в бою. DJI разработал серию видеоуроков и руководств, чтобы помочь пользователям научиться делать всё это, даже если они никогда не занимались программированием раньше.

Робот DJI RoboMaster S1 уже поступил в продажу по цене $499.

Источник: The Verge