Для автопилота и людей: ученые предлагают четвертый сигнал светофора

Исследователи предлагают добавить четвертый свет на светофор — для автомобилей с автопилотом. Новый сигнал, возможно, белый, будет сигнализировать, когда на дороге достаточно автономных транспортных средств, чтобы корректировать движение.

По словам исследователей, беспилотные автомобили могут привести к серьезным изменениям в сигналах светофоров, которые были разработаны более 100 лет назад. Генри Лю, профессор гражданской инженерии Мичиганского университета и ведущий исследователь, предполагает, что внедрение новой системы светофоров может быть ближе, чем ожидалось.

Исследователи Мичиганского университета во главе с Лю внедрили пилотную программу в пригороде Детройта Бирмингеме. Они использовали данные о скорости и местонахождении автомобилей General Motors, чтобы настроить время светофоров. Несмотря на то, что только 6% транспортных средств в Бирмингеме подключены к системе GM, удалось собрать достаточно данных для корректировки времени работы светофоров и улучшения потока транспорта.

В Бирмингеме, как и в более чем половине страны, 34 светофора работают по фиксированному графику без камер или датчиков для мониторинга движения. Хотя существуют более продвинутые варианты, они требуют дорогих и сложных изменений инфраструктуры.

«Преимущество метода заключается в том, что вам не нужно ничего делать с инфраструктурой … данные поступают не от инфраструктуры, а от автомобильных компаний», — говорит Лю.

Даниэль Дено, директор по вопросам безопасности дорожного движения в Дорожной комиссии в округе Окленд, штат Мичиган, отметила, что даже незначительные изменения времени зеленого света в Бирмингеме уменьшили пробки. Благодаря будущим исследованиям, которые финансируются за счет грантов, планируется автоматизировать светофоры в другом месте округа, что, возможно, приведет к большим улучшениям.

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Четвертый сигнал светофора

В Университете штата Северная Каролина команда под руководством Али Хаджбабаи, доцента инженерии, исследует другой подход. Вместо того чтобы корректировать имеющиеся сигналы светофора, Хаджбабаи предлагает добавить четвертый свет, возможно, белого цвета, чтобы сигнализировать, когда на дороге есть достаточное количество автономных транспортных средств для направления движения.

«Когда мы доезжаем до перекрестка, мы останавливаемся, если он красный, и идем, если он зеленый. Но если белый свет активен, вы просто следите за автомобилем впереди», — пояснил Хаджбабаи.

При этом конкретный цвет света не важен — самым важным является обеспечение общего понимания и восприятия новой системы. Исследователи признают, что реализация такого подхода может занять несколько лет, поскольку для эффективного функционирования нужно, чтобы от 40% до 50% транспортных средств на дороге были автономными.

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Источник: Associated Press

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