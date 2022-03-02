ДМСУ: Строк дії паспортів громадян України продовжують на 5 років та вклеюють фотокартки дітей навіть за кордоном

Державна міграційна служба України повідомляє, що з 1 березня 2022 року строк дії закордонних паспортів українців може продовжуватись на 5 років. Таку постанову прийнято Кабінетом Міністрів України.

Як повідомляють у допису ДМСУ, до паспортів батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їх персональних даних та підтверджує громадянство.

Всі дії з паспортами здійснюють територіальні органи та територіальні підрозділи ДМС, а за кордоном – посольства та консульські установи України.

«Але ворог підлий і підступний. Він націлений, у тому числі й на заволодіння конфіденційною інформацією про громадян України. Ми свідомо прибрали адреси розташування наших територіальних підрозділів — це вимушений захід в інтересах національної безпеки».

Наразі сайт ДМСУ не працює, усі новини з’являються на сторінці у Facebook.