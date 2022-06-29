Днипро стал первым областным центром Украины, где «Укртелеком» полностью заменил медные кабели на оптические в своей телеком-сети

Компания «Укртелеком» реализовала проект по модернизации, построив в городе телекомсеть нового поколения, и теперь все новые сервисы оператора предоставляются исключительно по оптической инфраструктуре.

Национальный телекомоператор АО «Укртелеком» полностью модернизировал телекоммуникационную инфраструктуру в городе Днипро, заменив медные кабели на оптические. В результате город стал первым областным центром в Украине, где все сервисы оператора предоставляются исключительно на мультисервисной телекомсети нового поколения NGN (next generation networks).

Это означает, что жители Днипро, подключенные к интернету по медной технологии (ADSL), переключены на оптическую архитектуру FTTx, и теперь скорость интернета у них достигает 1 Гбит/с.

Пользователям фиксированной телефонии предложена услуга альтернативной телефонии: абоненты получают сим-карту стандарта GSM со своим номером, конечное оборудование (телефонный аппарат FMC) и смогут привычно пользоваться голосовыми услугами. Часть клиентов переключена на IP-телефонию. Подключены по оптике и имеют соответствующее резервирование каналов связи и экстренные службы.

Масштабный проект переключения мегаполиса с медной инфраструктуры на оптическую «Укртелеком» реализовывал поэтапно несколько лет. Постоянные кражи злоумышленниками медных кабелей в городе Днипро разрушали телекомсеть и тысячи жителей города, в том числе экстерные службы и важные социальные объекты, оставались без связи. Потому оператор принял решение о модернизации своей телекоммуникационной инфраструктуры в областном центре.

Всего в пределах разных этапов проекта проложено около 750 километров волоконно-оптических сетей. Активная фаза переключения абонентов была в 2021 году, а вот последние оптические подключения были произведены уже в мае этого года во время полномасштабной военной агрессии россии.