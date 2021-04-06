До 35-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції презентували мобільний AR-застосунок Chornobyl App





Напередодні 35-х роковин з дня трагедії на Чорнобильській атомній електростанції в Україні презентували перший офіційний мобільний застосунок Chornobyl App — інтерактивний віртуальний гід з AR-технологією. Застосунок містить розсекречені документи з архівів КДБ, дані про рівень забрудненості території станом на сьогодні та у 1986 році, також — фото, 360-відео та 3d-моделі відомих об’єктів у зоні відчуження.

«Ми почали створювати застосунок десь два роки тому — тоді це був прототип, застосунок із доповненою реальністю, який ми показали у США на фестивалі Burning Man. Коли повернулися до України, зрозуміли, що є сенс зробити повноцінний, деталізований мобільний застосунок тут», — розповів Валерій Коршунов, один із авторів мобільного застосунка Chornobyl App.

За його словами, цей застосунок допоможе розширити досвід туристам, які їдуть в Чорнобиль, а також тим, хто не має можливості потрапити сюди персонально. Наприклад, це стосується школярів, яким завжди цікава тема Чорнобиля, але через вікові обмеження вони не можуть відвідати зону відчуження, поки їм не виповниться 18 років. Також це туристи, які не можуть приїхати до зони через карантин.

«У застосунку десь 150 матеріалів — це така собі Вікіпедія про Чорнобиль у кишені. Тут є аудіо-гіди, панорами 360, 3d-моделі, елементи доповненої реальності — коли можна буде відсканувати якийсь об’єкт і поставити його собі, умовно кажучи, на стіл», — додає Валерій Коршунов.

Деякі об’єкти в зоні відчуження і справді «оживають» завдяки застосунку, як-от мурал на одній зі стін біля Чорнобильської АЕС, поряд із реактором. Ще один легендарний і колись засекречений владою СРСР об’єкт — радіолокаційну станцію Дуга — через Chornobyl App можна побачити з висоти пташиного польоту.

Застосунок має три розділи: «Усвідомити», «Дослідити» та «Наважитися». Перший розповідає про історію та культурну спадщину, другий — це віртуальний гід зоною відчуження з детальною інформацією про ключові об’єкти. Третій розділ — для тих, хто наважився на свою першу поїздку до зони відчуження, тут можна знайти інформацію про підготовку до поїздки, правила поведінки у зоні тощо. Щоб зібрати та обробити такий великий масив інформації, розробники застосунка співпрацюють із низкою державних структур, які займаються темою аварії на ЧАЄС: з Національним музеєм Чорнобиля, із галузевими архівами СБУ, які розсекретили архіви КДБ, з Державним агентством з управління зоною відчуження тощо.

Застосунок вже доступний для скачування у Apple Store Play Market англійською і українською та може працювати у офлайн-режимі (посилання). Раніше Banda Agency створила оригінальний брендинг та «невічний» логотип Чорнобиля, який змінюється з часом. У той же час органи влади об’єднали зусилля для потужного представлення на міжнародному рівні та розвитку відвідування Чорнобильської зони відчуження.

Нагадаємо, що майже 35 років тому, вночі 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС стався вибух четвертого енергоблоку, внаслідок чого реактор було повністю зруйновано. Через критичний рівень радіаційного забруднення згодом мешканців міст Чорнобиль, Прип’ять та сіл у 30-кілометровому радіусі евакуювали. Ці люди так і не повернулися до своїх домівок — з тих пір територія в 30 км є незаселеною та досі вважається непридатною для життя.

Джерело: НВ