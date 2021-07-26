Дохід Укртелекому за підсумками першого півріччя 2021 року зріс на 10% — до 3,4 млрд грн
Укртелеком відзвітував про фінансові результати за перше півріччя 2021 року.
- Загальний дохід Укртелекому за підзвітний період склав 3,4 млрд грн — на 10% більше, ніж рік тому. При цьому показник EBITDA збільшився на 29% і сягнув 1,1 млн грн. Маржа EBITDA також зросла на 4,5 пп — до 31,3 %.
- Дохід від телекомунікаційних послуг склав майже 2,4 млрд грн, що становить 70,6 від загального доходу.
- Приватним абонентам надано послуг на майже 1,5 млрд грн, бізнес-споживачам — на 692 млн грн. Ріст бази користувачів фіксованого оптичного інтернету до 203 тисяч абонентів (+83%) забезпечив подальше зростання доходу від інтернету до понад 1 млрд грн (+7,4%). У бізнес-сегменті дохід від інтернету збільшився на 10,2 % до 226 млн грн, а у масовому — на 6,6% до 786 млн грн.
- Наразі оператор проводить роботи з підключення до швидкісного оптичного інтернету у майже 150 населених пунктах. Станом на сьогодні прокладено понад 4,5 тисячі кілометрів волоконно-оптичного кабелю. По всій країні оптичним інтернетом від Укртелекому вже користуються 850 медичних і 1250 освітніх закладів, а також 380 територіальних громад. З них 156 медичних і 233 навчальних закладів та 21 територіальну громаду підключено цього року. Укртелеком очікує оголошення тендерів місцевих громад для участі у програмі Мінцифри для забезпечення сучасним оптичним інтернетом об‘єктів соціальної інфраструктури та населення сільської місцевості.
- Доходи, пов’язані з управлінням активами, зокрема, надходженнями від комерційної оренди майна, незалученого у виробничих процесах, у першому півріччі склали понад 213 млн грн, що майже на 41% більше аналогічного періоду минулого року.
- Капітальні інвестиції у першому півріччі 2021 року склали майже 310 млн грн.
- З початку року Укртелеком вже сплатив 975 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.