Долой пиратство. Украина присоединилась к WIPO ALERT и запустила черный список сайтов-нарушителей

Украина присоединилась к международной платформе WIPO ALERT (World Intellectual Property Organization, Всемирная организация интеллектуальной собственности).

Об этом говорится в информации на сайте Министерства экономики.

Теперь Украина вместе с другими 14 государствами будет формировать перечень веб-сайтов, нарушающих права интеллектуальной собственности.

«Украина стала одной из первых стран мира, которая комплексно вводит соответствующий механизм на основе защищенной онлайн-платформы, на которую уполномоченные государства — члены Всемирной организации интеллектуальной собственности могут загружать информацию о веб-сайтах и приложениях, нарушающих авторское право с точки зрения национальных норм», — приведены в пресс-релизе слова первого вице-премьера Юлии Свириденко.

Уточняется, что соответствующий приказ об утверждении порядка формирования и ведения национального перечня вебсайтов с подозрением о несоблюдении прав интеллектуальной собственности Минэкономики приняло 21 марта 2024 года.

Как это будет работать?

Участники-подписанты инициативы будут загружать в базы данных списки с подробной информацией о веб-сайтах (а также мобильных приложениях), которые обоснованно подозреваются в нарушении прав интеллектуальной собственности.

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В первую очередь платформа направлена на рекламные агентства и бизнесы, чтобы предотвратить размещение рекламы на этих сайтах.

КакпишетГосударственная система правовой охраны интеллектуальной собственности, ведение национального перечня предусматривается статьей 8 Закона Украины «О рекламе». То есть, за размещение рекламы на вебсайтах, которые будут внесены в этот перечень, можно быть привлеченными к административной ответственности.

Первые сайты от Украины попали в эту базу в 2021 году. Тогда внесли четыре стриминговых ресурса: rezka.ag, ex-fs.net, seasonvar.ru, kinogo.zone.

Украина — среди лидеров по потреблению пиратского контента

Отметим, что Украина входить в топ-5 стран, которые потребляют больше всего пиратского контента. С точки зрения потребления пиратского контента лидерами являются США и Индия, на которые приходится по 11% посещений пиратских ресурсов. Третье место заняла Россия с показателем 6%. Далее с показателем 3% идут Великобритания, Канада, Украина и Турция.

По данным Motion Picture Association, без учета затрат на создание контента, прибыльность подобных сервисов приближается к 90%. Вместе с тем, убытки для экономики США от стримингового пиратства оцениваются в $30 млрд потерянных доходов ежегодно и около 250 тыс. рабочих мест. Годовой ущерб глобальной экономике достигает $71 млрд.

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