16.03.2026

Doom: The Dark Ages стал первой игрой 2025 года, у которой пираты взломали Denuvo

София Шадрина

Doom: The Dark Ages став першою грою 2025 року, у якої пірати зламали Denuvo.

Denuvo DRM долгое время была предметом постоянных дискуссий в игровой индустрии. Недавно стало известно, что Crimson Desert выйдет с Denuvo Anti-Tamper, что вызвало большой ажиотаж среди фанатов. Однако теперь, похоже, последняя версия этого ПО была взломана в Doom: The Dark Ages.


Прошло немало времени с последнего масштабного развития событий в сфере пиратства в играх. Denuvo все еще существует, и большинство игр, вышедших в 2026 году, ее используют. Даже Crimson Desert, которая изначально должна была выйти без Denuvo и была бы привлекательной для пиратов, решила добавить анти-темпер ПО перед релизом. Однако еще одним большим достижением в борьбе против Denuvo стало то, что Doom: The Dark Ages, игра прошлого годазащищенная Denuvo, была взломана пиратами.

Пираты смогли обойти Denuvo в Doom: The Dark Ages По данным The Gamer, недавнее сообщение на Reddit утверждаетчто Doom: The Dark Ages был взломан. Пользователь voices38 поделился тремя ссылками: первые две содержат текстовую и графическую версии NFO-файла, третья ведет на страницу игры в Steam. Сообщение отмечает, что игру успешно взломали 13 марта 2026 года в формате ISO. Указывается, что защиту осуществляли Denuvo и Steam DRM. Кроме того, в заметке есть инструкции по установке для тех, кто хочет воспользоваться взломом. Также пират сообщил, что реальный размер игры составляет 81 ГБи намекнул на следующую игру, которую планирует взломать:

«Следующая может вас удивить», — написал он.

Denuvo Anti-Tamper — это ПО, созданное для предотвращения пиратства и взлома видеоигр. В то же время существуют утверждения, что оно может негативно влиять на производительность игры, вызывая снижение FPS, фризы и другие проблемы. Некоторые пользователи, наоборот, утверждают, что на игровой процесс оно не влияет. Но больше всего поражает то, что сломанная игра 2025 года. Предыдущие взломанные игры с Denuvo были менее заметными и не такими новыми. Среди них были, например, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered и Starlink: Battle for Atlas. Это показывает потенциал инструментов, которые, похоже, догоняют современные игры и со временем могут взламывать их в день выхода.


DOOM.The.Dark.Ages-voices38
byu/voices38 inCrackWatch

Обычно пираты ждут, пока Denuvo будет снят. Поскольку Denuvo является платной услугой для издателей, защита снимается после того, как она становится экономически невыгодной, или компания уже получила все, что могла от покупателей, и допускает пиратство. Так произошло недавно с Dragon Quest 1 и 2 HD-2D Remake — их взломали в тот же день. Однако благодаря более совершенным инструментам пиратам даже не нужно ждать этого момента. Существует реальная вероятность, что в 2026 году мы увидим первый день-выходной взлом игры с Denuvo или даже нескольких релизов. Тогда издатели, вероятно, задумаются о смысле Denuvo, если он не может предотвратить такое пиратство.

Источник: Insider Gaming, The Gamer

