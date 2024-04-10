Дорогие, хрупкие, неэффективные: американские дроны плохо себя показали на войне в Украине

Американские дроны компании Skydio из Кремниевой долины плохо показали себя на войне в Украине — их дорого изготавливать и ремонтировать, но они постоянно выходят из строя из-за действия российской РЭБ.

WSJ собрал комментарии представителей Skydio, военных и чиновников.

Большинство малых дронов, разработанных американскими стартапами, не справились в боевых условиях. И речь идет не только о Skydio.

Сделанные в Америке дроны, как правило, дорогие, хрупкие и их трудно ремонтировать, рассказали изданию руководители компаний, украинские военные, чиновники и бывшие чиновники обороны США.

Признают это в Skydio. CEO компании заявляет, что американские беспилотники работают не так хорошо, как другие системы, и это общее резюме.

Стоит отметить, почти 300 американских компаний по производству БПЛА за последние два года привлекли около $2,5 миллиардов инвестиций.

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Но представители украинской власти сказали WSJ, что:

беспилотники американского производства хрупкие;

не в состоянии преодолеть российское глушение и технологию отключения GPS;

иногда не могли взлетать, выполнять миссии или возвращаться;

часто не летают на заявленных производителями расстояниях;

не несут значительной полезной нагрузки.

DJI — в фаворе. Но сама компания против войны

Поэтому Украина отдала предпочтение более дешевым китайским продуктам, в первую очередь производства SZ DJI Technology.

WSJ также отмечает, что Украина также развила отечественную индустрию беспилотников, которая опирается на китайские компоненты. Украинские заводы выпускают сотни тысяч маленьких дешевых дронов, которые могут нести взрывчатку.

Интересно, что сама компания DJI заявила, что пытается ограничить использование беспилотников во время войны. Но не может контролировать продажи.

«DJI категорически осуждает использование своей продукции для нанесения вреда в любой точке мира», — говорится в заявлении.

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США считают DJI компанией, которую так или иначе контролируют китайские власти. DJI это отрицает.

Поэтому Пентагон запретил дроны DJI в армии США. Вместе с этим действуют и ограничения на китайские компоненты, что делает производство дороже.

Что дальше?

WSJ заявляет, что Украина сейчас запросила тысячи новых беспилотников Skydio X10.

Они могут самостоятельно переключать частоты, как только сигнал глушится

Имеют лучшие навигационные возможности, поэтому могут летать на большой высоте без GPS.

«Для Skydio, и я думаю, для индустрии беспилотников США крайне важно, чтобы X10 преуспели на поле боя в Украине. Альтернативы нет», — резюмировал CEO Skydio.

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