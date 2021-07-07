Дослідження: За 2 роки попит на досвідчених IT-фахівців в Україні зріс удвічі





В Україні за останні 2 роки попит на IT-фахівців з досвідом роботи від 5 років зріс удвічі. Якщо в травні 2019 року на jobs.dou.ua для таких спеціалістів було відкрито близько 600 вакансій, то в травні 2021 року – вже 1200. Це 12% від усіх вакансій ринку, що на 13% більше, ніж 2 роки тому.

Активність кандидатів і компаній також змінилася, особливо за останній рік. Якщо у квітні 2020 року, під час жорсткого карантину, на 1 вакансію відгукувалося десять фахівців, то зараз – один. Це може свідчити про те, що спеціалісти з досвідом частіше отримують пропозиції від компаній, ніж шукають роботу.

«Деякі кандидати можуть отримувати понад десять пропозицій на день. А на рішення про співпрацю впливає відразу кілька факторів. Тому тільки правильна їхня комбінація може допомогти компаніям привернути увагу інженера. Серед цих чинників – цікаві проєкти й можливості для розвитку», – прокоментувала Юлія Шмуля, директор з рекрутингу, GlobalLogic.

За даними GlobalLogic, головний критерій вибору компанії для фахівців – її репутація. Цей пункт вважає важливим чверть IT-фахівців. Далі йдуть цікаві проєкти й можливість зростання – ці пункти відзначили по 20% розробників. Також інженеру важливо отримувати своєчасний зворотний зв’язок, достатню увагу до досягнень і можливості для навчання.

Так, 67% опитаних розробників (Senior Software Developer) приділяють час саморозвитку. Непрофесійний менеджмент, застарілі технології, складна комунікація в команді та із замовником можуть стати причиною відмови від співпраці. При цьому 70% інженерів в Україні задоволені проєктами й роботою в цілому.

На глобальному рівні 70% IT-фахівців найбільше звертають увагу на мови, фреймворки та інші технології при виборі роботи. Для більш ніж половини пріоритетна хороша атмосфера в офісі й колективі, а 45% хочуть мати гнучкий і адаптивний графік роботи.

Джерело: GlobalLogic