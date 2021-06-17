Дослідження: За останні 7 років експорт IT-послуг зріс втричі — з $1,5 млрд до $5 млрд





Компанія GlobalLogic зазначила, що за 7 років експортні надходження в економіку країни від IT-індустрії виросли в 3 рази. Якщо у 2014 експорт IT-послуг становив $1,5 млрд, то за підсумками 2020 року – рекордні $5 млрд. Найбільший стрибок зростання зафіксували у 2019 році – тоді експортні надходження від IT збільшилися за рік на 30%.

При цьому кількість інженерів за останні 7 років зросла також втричі і у 2021 досягла 213 тисяч. Зараз один IT-фахівець приносить в економіку країни понад $22 тис. у вигляді експорту від IT-послуг. Це говорить про те, що розвиток IT та економіки України пов’язаний зі зростанням кваліфікованих інженерів.

«Професійне зростання IT-фахівців пов’язане як з попитом на складніші послуги з розробки ПЗ, так і з розвитком інженерних талантів. IT-компаніям важливо інвестувати в поліпшення їхніх навичок і відкривати фахівцям нові кар’єрні можливості. Наприклад, згідно з нашими дослідженнями, це одна з основних причин, чому фахівці обирають нашу компанію», – прокоментував Андрій Яворський, віцепрезидент по стратегії й технологій, GlobalLogic.

Кількість інженерів в Україні збільшується майже на 20% в рік. Але потреба у кваліфікованих кадрах – більш ніж на 30% і ця цифра зростає. Так згідно зі статистикою анонімної платформи пошуку роботи в IT Djinni, з початку 2021 року кількість вакансій вперше перевищила кількість кандидатів. У травні на платформі було відкрито близько 20 тисяч позицій, а претендентів – трохи більше ніж 16 тисяч.

Джерело: GlobalLogic