DOU.UA: Які зарплати отримують українські PM, HR, DevOps, Data Science та інші ІТ-спеціалісти влітку 2021 року





Профільний ресурс DOU.UA завершує аналіз поточних зарплат українських ІТ-спеціалістів. І після даних, які стосуються зарплат розробників і тестувальників, ресурс вирішив розглянути зарплати решти фахівців в ІТ. Загалом у літньому зарплатному опитуванні взяли участь 13 175 ІТ-спеціалістів з України, серед них було відібрано 4283 анкет РМ, HR, DevOps, аналітиків, дизайнерів та інших технічних та нетехнічних спеціалістів.

В цілому за останні півроку зросли медіанні зарплати практично за всіма спеціалізаціями. Найбільше збільшилися вони у тих, хто залучений до менеджменту проєктів, у DevOps, Data Scientists, бізнес-аналітиків та спеціалістів з HTML — на $350–650, якщо порівнювати з груднем 2020 року. Найнижчі темпи зростання зарплати зафіксовані у HR (+$50, зростання на 5%) і Sales-менеджерів (+$50, зростання на 6%).

Якщо розглядати портрет учасників опитування, то найстарші — СТО, їх медіанний вік 35 років. Наймолодші — спеціалісти з Data Science, Machine Learning та Big Data — 26 років. 41% — жінки, їх частка не змінилася за півроку. Найчастіше вони працюють як HR (92% всіх HR-спеціалістів — жінки), спеціалісти з маркетингу, PR, SEO, копірайтери та Technical writers (понад 60% — жінки), а також як дизайнери та аналітики (приблизно половина цих спеціалістів — жінки).

Близько 7% респондентів приєдналися до ІТ-сфери за останні півроку. Найбільша частка новоприбулих серед спеціалістів з HTML (15%), Data Science, Big Data та Machine Learning (13%), HR (12%), а також аналітиків, фахівців з маркетингу та PR і Support (по 10%).

Продовжується стрімке зростання зарплат DevOps: медіанна зарплата в цій групі становить $3200, що на $400 більше, ніж у грудні 2020 року. Помітно більше стали отримувати менеджери проєктів та бізнес-аналітики. Медіанна зарплата Project Managers зросла на $300, до $2000, Product Managers — теж на $300, до $3000, бізнес-аналітиків — на $350, до $2150. На 15–20% збільшилися середні зарплати дизайнерів, спеціалістів з маркетингу та служб підтримки.

Director of Engineering залишається найбільш оплачуваною посадою: медіанна зарплата становить $6500 (+$300 в порівнянні з груднем). СТО отримують $5000, їхня медіанна зарплата не змінилася. На другому місці — досвідчені спеціалісти з менеджменту проєктів. Медіанна зарплата Delivery Manager становить $4500 (+$250 в порівнянні з груднем), Program Manager — $3900 (-$350), Product Owner — $3400 (+$400), Scrum Master — $3100 (+$100). Високі медіанні зарплати і в DevOps ($3200, +$400) та Site Reliability Engineer ($3000, -$300). Найнижчі — у спеціалістів з маркетингу, HR, HTML, Support та Customer Success (приблизно $1000).

А ось так виглядають медіанні зарплати РМ, HR, DevOps, аналітиків, дизайнерів та інших технічних та нетехнічних спеціалістів різного профіля:

Джерело: DOU.UA