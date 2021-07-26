ДП «Антонов» створив компанію «Антонов–Канада» для виробництва в Канаді та просування на міжнародний ринок українських літаків (зокрема Ан-74ТК-200)





ДП «Антонов» та уряд Квебеку готові сприяти підписанню угоди між Міністерством стратегічних галузей промисловості України, Державним концерном «Укроборонпром» та його підприємствами про виробництво літаків Ан-74ТК-200 у Квебеку для міжнародних ринків, у тому числі і північноамериканських. Про це на своєму офіційному сайті повідомила канадська компанія Capital Hill Group (CHG), яка вже понад 25 років є лідером у сфері взаємодії з органами державної влади в Канаді.

Зазначений проєкт стане ключовим не лише для аерокосмічної галузі України та Канади, а й загалом для економік обох країн. У майбутній моделі літака максимально використовуватимуться новітні перспективні авіаційні технології, такі як «скляна кабіна» та інші. Планується розробити низку модифікацій базової моделі літаків цивільного та спеціального призначення, що можливо завдяки багаторічному досвіду фахівців ДП ​​«Антонов», які продукують сміливі й ефективні інженерні рішення. Українські авіабудівники вже довели свою здатність серійно виготовляти цю модель літака на Харківському авіазаводі.

Остаточне складання моделі буде організовано на виробничих потужностях в Україні та Канаді. На етапі проєктування модифікацій, який вже триває, акцент зроблено на відповідності проєкту критеріям сертифікації Канадського авіаційного управління, що може значно пришвидшити майбутній процес сертифікації. Успішна сертифікація моделі літака та її виробництво дадуть змогу українській авіаційній галузі вийти з тривалої кризи.

Компанію «Антонов–Канада» було створено для просування на міжнародний ринок літаків, розроблених і виготовлених на ДП «Антонов». Першочерговим завданням компаній ДП «Антонов» та «Антонов–Канада» є організація співпраці та налагодження роботи конструкторського бюро з досліджень та розробок, попередніх опрацювань та випробувань, на основі яких виготовляється модель літака для льотних випробувань.

Найбільш перспективною для реалізації цієї амбітної мети є модель літака Ан-74ТК-200, розроблена КБ «Антонов», що масово випускалася Харківським державним авіаційним виробничим підприємством. Літак Ан-74ТК-200 призначений для перевезення 52 пасажирів, вантажів вагою до 10 тонн, а також змішаних пасажирських та вантажних перевезень на міжнародних повітряних маршрутах короткої та середньої дальності. Максимальна злітна маса літака — 36,5 тонни, максимальна висота польоту — 10100 м, крейсерська швидкість — 600–700 км/год, дальність польоту з вантажем 10 тонн — 950 км, при навантаженні 1,8 тонни вона становить 4250 км. Екіпаж складається з двох осіб.

Літак можна використовувати в особливо суворих умовах експлуатації, таких як арктичні або високогірні, тимчасові, природні, обмежені злітно-посадкові смуги з мінімальною або відсутньою інфраструктурою технічної підтримки, що, безумовно, є ринковою перевагою даної моделі літака. Окрім переваг основна модель AN-74TK-200 має і низку недоліків, які обмежують або унеможливлюють задоволення попиту на ринку. Насамперед це стосується критичної залежності від використання значної кількості компонентів, вироблених на території Російської Федерації, які, до того ж, не відповідають сучасним вимогам, що, в свою чергу, не дає змоги отримати обов’язкову сертифікацію літаків на європейських та американських ринках.

Нагадаємо, що 1 червня Канадська комерційна корпорація (ККК) та Державний концерн «Укроборонпром» підписали Меморандум про порозуміння між ККК і ДК «Укроборонпром» щодо співробітництва у сфері стратегічної безпеки, оборони, аерокосмічної діяльності та виробництва боєприпасів. Крім того, в рамках Меморандуму Державний концерн «Укроборонпром», Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» та канадська компанія GL Munitions Inc. підписали Угоду щодо співпраці у питаннях виробництва боєприпасів до стрілецької зброї.

Джерело: Укроборонпром