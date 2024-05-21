Дрон-киллер в Черном море: украинцы создали уникальный БПЛА с ЗРК на борту, который готовит «двойные неприятности» для российских самолетов

OSINT-исследователь Эйч. Ай. Саттон (H.I. Sutton) сделал анализ нового украинского беспилотного катера с ракетами на борту. Эксперт подтверждает, что украинские беспилотные надводные корабли без экипажа доминируют в Черном море. Однако до сих пор они были особенно уязвимы к атакам с самолетов и вертолетов, чем воспользовались российские оккупанты. Новая версия морского дрона, которая вооружена двумя перепрофилированными ракетами «воздух-воздух», может снова изменить ситуацию.

Война в Украине сняла любые сомнения, что беспилотники меняют характер войны. На военно-морской арене украинские морские беспилотники являются лидерами в мире по уровню боевого применения. Оснащенные взрывчаткой корабли бросили вызов и преодолели много предубеждений, а теперь Украина развернула совершенно новую категорию морских беспилотников, вооруженных ракетами ПВО.

Украинские морские беспилотники были наиболее уязвимыми для авиации. Они фактически беззащитны перед вертолетом с пулеметом. Теперь, когда некоторые из них вооружены мощными ракетами противовоздушной обороны, россияне дважды подумают, приближаться ли к ним.

Это первый в мире пример подобной установки ЗРК. Производители в других странах ранее исследовали возможность предоставления таким беспилотникам какого-то варианта ПВО. Но эта система является первой введенной в эксплуатацию, и первой, участвующей в боевых действиях.

Новое надводное судно без экипажа отличается от своих предшественников без ракет более широким корпусом, который позволяет нести две ракеты «воздух-воздух» Р-73. Такое использование аналогично тенденции развития ЗРК на суше, когда Украина использует ракеты, разработанные для одной системы, на другой. Так, по крайней мере одна подтвержденная фото советская система ПВО «Оса» также была оснащена ракетами Р-73. Эти и другие гибридные системы неофициально называют FrankenSAM, в честь монстра Франкенштейна. Теперь ракеты Р-73 несут угрозу авиации рф и над водой.

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Ракета Р-73, известная на Западе под названием AA-11 Archer, является советской ракетой малой дальности воздух-воздух. Эта ракета, была на вооружении истребителей МиГ-29 и Су-27 «Фланкер» одной из лучших. Они очень маневренные и имеют головку самонаведения (ГСН) с возможностью отклонения от прямой на 40 градусов. Это означало, что ее можно использовать против цели, которая не находится непосредственно перед самолетом.

В 1980-х годах эти ракеты были даже более продвинутым, чем эквиваленты стран НАТО. Сегодня последние версии Sidewinder, или ASRAAM, IRIS-T являются более мощными, но Р-73 остается актуальной.

Компромиссом, который позволит запуск с поверхности, будет дальность поражения. Даже если судно сможет обнаружить самолет на расстоянии, сама ракета будет иметь примерно вдвое меньшую дальность по сравнению с тем, если бы она была запущена с воздуха. Для R-73 это означает 15 км. Но на практике дальность обнаружения электрооптических устройств морских беспилотников, вероятно, является главным ограничением.

Ракеты обеспечивают дрону определенную степень самозащиты от российских вертолетов и скоростных реактивных самолетов. Одного или двух катеров с FrankenSAM, смешанных с большим количеством обычных морских дронов, может быть достаточно, чтобы помешать попыткам россиян перехватить их.

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Система также открывает возможность использовать создание засад для российских самолетов во время взлета или посадки на крымских авиабазах. Такие ЗРК могут прятаться у крымского побережья и перехватывать самолет, когда тот неожиданно приближается. Существуют по крайней мере косвенные доказательства того, что это уже могло быть сделано.

Многие производители во всем мире уже подражают украинским достижениям. Еще до российско-украинской войны было несколько предложений по подобным средствам ПВО. Появление таких систем в реальных боевых условиях заставляет относиться к ним более серьезно.

Источник: Naval News