Обновленный морской дрон Sea Baby способен нести более тонны взрывчатки на более чем 1110 км

Служба безопасности Украины продемонстрировала тестирование первого морского дрона, который был изготовлен благодаря недавнему масштабному волонтерскому сбору среди украинцев. Напомним, тогда планировалось собрать почти 300 млн грн на производство 35 дронов Sea Baby.

Первый образец в этой партии получил название «Авдеевка». Он отличается от морских дронов предыдущего поколения как внешним видом, так и техническими характеристиками.

«Sea baby 2024 года выпуска – это дрон нового поколения, усовершенствованный и еще более смертоносный для врага», — говорится в сообщении СБУ.

Новый SeaBaby 2024 отличается лучшей маневренной способностью, большим запасом хода и возможностью нести большую боевую часть. Напомним, морские дроны предыдущего поколения имели боевую часть весом 850 кг (хотя использовались и версии с боевой частью 450 кг) и могли преодолевать расстояние в 1000 км. Эти дроны хорошо проявили себя. СБУ использовала их для подрыва Крымского моста и поражения в целом 11 российских военных кораблей.

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В случае SeaBaby 2024 можно доставлять уже почти тонну взрывчатки на более чем тысячу километров, говорит бригадный генерал СБУ «Хантер». В то же время Игорь Лаченков уточняет, что новая модификация способна нести более тонны боевой нагрузки на расстояние более 1110 км.

Как заявляет «Хантер», СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться различное вооружение.

Теперь модель «Авдеевка» пройдет полный цикл морских испытаний. В процессе команда разработчиков СБУ будет адаптировать новейшее бортовое вооружение, специально сконструированное и изготовленное для использования на многоцелевых платформах, каковыми являются Sea Baby.

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