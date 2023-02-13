Дубай планирует запустить летающее такси в 2026 году, опять

С 2017 эмират Дубай надеется запустить летающие такси в городе, где уже есть самое высокое здание в мире, искусственные острова и другие чудеса. Очередное обещание приурочено к ежегодному Всемирном правительственному саммиту, который проходит в Дубае сейчас.

Правитель эмирата шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум объявил о возобновлении программы летающих такси в Twitter. На этот раз в рекламном ролике представили шестипропеллерное электрическое летающее такси, созданное компанией Joby Aviation из Санта-Крус, штат Калифорния.

من القمة العالمية للحكومات .. اعتمدنا اليوم تصميم محطات التاكسي الجوي الجديدة في دبي .. والتي ستبدأ عملها خلال ٣ سنوات .. pic.twitter.com/tGQyPFVDUD — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 12, 2023

Интересно, что замещение компанией Joby Aviation китайских EHang 184 и XPeng X2 и немецкого Volocopter не было объяснено официальными лицами Эмиратов. Самолет Joby просто был представлен на стенде саммита.

«Мы в восторге от этой возможности и активно ее изучаем», — сказал Оливер Уокер-Джонс, представитель Joby Aviation.

Ахмед Бахрозян, чиновник Управления дорог и транспорта эмирата, аналогичным образом заявил в понедельник государственной радиостанции Dubai Eye, что проект пока только начинается:

«Мы еще не подписали контракт ни с одним партнером».

Обнародованы и некоторые подробности о программе. Город планирует четыре «вертипорта» у международного аэропорта Дубая, самого загруженного в мире, центра столицы эмирата, искусственного архипелага Пальма Джумейра и Дубай Марины. Эти точки будут включать в себя две стартовые площадки и четыре точки зарядки для летающих такси.

Цены на летающие такси «будут такими же, как на лимузины в Дубае, может быть, немного выше». Тарифы на услуги лимузинов минимум на 30% выше, чем стоимость такси в городе. Минимальная стоимость проезда в такси составляет около $3,25 плюс $0,5 за километр.

Отступлением от более ранних планов выглядит использование пилотируемых летающих такси, а не автономных. Официальные лица Дубая описали такси как предусматривающее место пилота и четыре места для пассажиров на борт. Однако испытания будут продолжаться и с автономными летающими такси.

Прототип Joby может пролететь более 240 километров без подзарядки. Такси взлетает и приземляется вертикально, а его роторы в полете наклоняются вперед. Его максимальная скорость составит 320 км/ч.

Видео, размещенное в аккаунте шейха Мохаммеда в Твиттере, также включало логотип лондонской инфраструктур ной компании Skyports, которая также работает над летающим транспортом. Компания уже тестирует свою модель «вертипорта» за недалеко от Парижа и работает с Joby.

Дубай славится практически полным отсутствием пешеходной инфраструктуры и загруженностью транспортных путей. Летающий транспорт мог бы помочь разгрузить их, однако о серьезной нагрузке ввиду небольшого количества летающих средств передвижения говорить не приходится.

Источник: Bloomberg