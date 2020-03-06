DuckDuckGo опубликовала список из нескольких тысяч веб-трекеров, отслеживающих действия пользователей в интернете





На протяжении нескольких лет браузер DuckDuckGo, ориентированный на конфиденциальность, собирает набор данных о веб-трекерах. Компания называет его Tracker Radar. И теперь в компании готовы поделиться этими данными публично. Также она открывает исходный код инструмента, который генерирует эти сведения.

Tracker Radar включает данные о наиболее распространённых межсайтовых трекерах, а также подробную информацию об их распространённости, принадлежности, поведении файлов куки и политике конфиденциальности. Набор данных содержит сведения о 5326 доменах, которые используются 1727 компаниями для отслеживания пользователей в интернете. DuckDuckGo надеется, что разработчики будут использовать Tracker Radar для блокировки онлайн-отслеживания, а исследователи будут использовать его для лучшего понимания отслеживания.

Для всех остальных пользователей Tracker Radar встроен в мобильные приложения DuckDuckGo Privacy Browser и расширения DuckDuckGo Privacy Essentials (доступны для Chrome, Firefox и Safari) для ПК. Все они блокируют трекеры из опубликованного списка.

Веб-трекеры, которые собирают данные о местонахождении пользователей, истории поиска и просмотра, достаточно распространены, но в последнее время началась борьба с ними. Например, браузер Chrome позволяет блокировать межсайтовое отслеживание, и Google планирует блокировать сторонние файлы куки в Chrome к 2022 году. Firefox 69 по умолчанию блокирует файлы куки и отслеживание крипто-майнинга, и Microsoft тестирует соответствующую защиту в своём браузере Edge.

Источник: Engadget