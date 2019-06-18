Mozilla тоже отключит поддержку Flash по умолчанию с выпуском обновления Firefox 69

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На прошлой неделе мы узнали, что с выпуском следующего обновления браузера Chrome 76 поддержка медленно умирающего Flash будет полностью отключена по умолчанию. Теперь же стало известно, что Mozilla решила поступить аналогичным образом — с выходом новой версии Firefox 69 (релиз стабильной сборки намечен на 3 сентября) поддержка Flash будет отключена по умолчанию. То есть, при необходимости Flash придется самостоятельно включать плагин при каждом открытии того или иного сайта.

В ESR-ветках браузера Firefox с длительным сроком поддержки поддержка Flash сохранится вплоть до конца 2020 года.

Остается добавить, что Flash — последний NPAPI-плагин, поддерживаемый в Firefox после перевода API NPAPI в разряд устаревших. Поддержка Silverlight, Java, Unity, Gnome Shell Integration и прочих мультимедийных NPAPI-плагинов завершилась еще в Firefox 52, вышедшем в далеком 2016 году.

Источник: soeren-hentzschel