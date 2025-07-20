Новости Софт 20.07.2025 comment views icon

DuckDuckGo позволяет скрыть в поиске изображения, созданные ИИ

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Вадим Карпусь

Автор новостей

DuckDuckGo позволяет скрыть в поиске изображения, созданные ИИ

В последнее время в интернете все чаще и чаще встречается контент, созданный искусственным интеллектом. В том числе он появляется и в выдаче поисковых систем. Это может приводить к курьезам и раздражению пользователей, которые ищут реальные фотографий, а не сгенерированные ИИ изображения. С учетом обратных отзывов пользователей, поисковая система DuckDuckGo внедрила новую функцию — возможность скрывать ИИ-сгенерированные изображения.

Пользователи могут получить доступ к новой функции во время поиска картинок с помощью DuckDuckGo. На вкладке «Изображения» можно найти новое выпадающее меню «Изображения ИИ». В нем пользователи имеют возможность выбрать, хотят ли они видеть контент, сгенерированный искусственным интеллектом, выбрав «показать» или «скрыть». В то же время поисковая система предупреждает, что список блокировок не является исчерпывающим и может содержать неточности.

Пользователи также могут включить фильтр в настройках поиска, нажав опцию «Скрыть изображения, сгенерированные ИИ».

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В компании объяснили, что эта функция использует открытые блоклисты, которые вручную формируют сообщества: в частности, применяются списки uBlockOrigin и uBlacklist Huge AI Blocklist. Хотя система не гарантирует 100% блокировки всех изображений, созданных ИИ, она значительно уменьшает их количество в результатах поиска.

DuckDuckGo также сообщила, что в будущем планирует добавить новые фильтры, но пока не раскрывает деталей.

В качестве примера новой функции компания показала поиск по запросу «детеныш павлина». Это, вероятно, намек на ситуацию, когда Google критиковали за то, что вместо реальных фото выдача заполнилась изображениями, созданными нейросетью.

Источник: techcrunch

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